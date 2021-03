SaS odmieta vrátiť ministerstvo, má viaceré výhrady

Strana je pripravená na ďalšie rokovanie.

21. mar 2021 o 22:07 (aktualizované 21. mar 2021 o 22:25) SITA, Jakub Habas

BRATISLAVA. Strana SaS odmieta vrátiť jedno ministerstvo hnutiu OĽaNO, nevidí na to dôvod. Premiér Igor Matovič ochotou odstúpiť z postu predsedu vlády otvoril podľa SaS priestor na ďalšie rokovanie a strana je pripravená sa ďalej baviť o riešení vládnej krízy, ale nebude súhlasiť s návrhmi, ktorých motívom je očividne jeho osobná pomsta.

Informovala o tom strana SaS vo vyhlásení.

„Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.

SaS odmieta splniť všetky podmienky

V strane SaS sú presvedčení, že výmena premiéra je kľúčom k dobrej vláde, lepšie manažovanej, s lepšou komunikáciou a organizáciou. Okrem občanov, prezidentky, samospráv a vedcov si dnes podľa SaS Matovič znepriatelil aj ďalších koaličných partnerov, a to ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (obaja Za ľudí).

„Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

SaS si kladie otázku, či vláda bude fungovať lepšie, keď z nej odídu občanmi aj odborníkmi najlepšie hodnotení ministri. „Ocenili by sme, ak by Igor Matovič pochopil, že keď vyhrá voľby, nemôže všetko, ale mal by narábať s mocou tak, aby z toho malo prospech celé Slovensko," uviedla strana v stanovisku.

Kríza sa naťahuje

Podpredsedovia SaS Branislav Gröhling a Karol Galek doplnili, že koaličná kríza sa zbytočne naťahuje aj preto, lebo Matovič vyše týždňa mlčal a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac.

„Sme za čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, ktoré je momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽaNO, a sústredenie sa na skutočné problémy Slovenska,“ doplnili. Naďalej platí, že ak do stredy nepríde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády.



Matovič v nedeľu povedal, že je ochotný odísť z funkcie predsedu vlády za splnenie niekoľkých podmienok. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) požadujú odchod Sulíka z postu ministra hospodárstva a Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z funkcie predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

OĽaNO podľa jeho slov prijíma ponuku Márie Kolíkovej (Za ľudí) na odchod z pozície ministerky spravodlivosti aj Juraja Šeligu (Za ľudí), že odíde z funkcie podpredsedu parlamentu.