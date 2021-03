Sulík podal demisiu, na rade je podľa neho Matovič

SaS nemá v pláne vzdať sa jedného z troch pridelených ministerstiev.

22. mar 2021 o 15:12 (aktualizované 22. mar 2021 o 15:30) Juraj Buch

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Šéf SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii oznámil, že odstupuje z postu ministra hospodárstva. Demisiu už poslal prezidentke SR.

Sulík avizoval, že v utorok sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj osobne stretne.

Na rade ja Matovič

Richard Sulík povedal, že SaS nemá v pláne vzdať sa jedného z troch pridelených ministerstiev.

Súvisiaci článok Sulík: Igor Matovič ako minister? Ministerstvo mágie by nebolo zlé Čítajte

SaS trvá na odchode premiéra, inak odídu z vlády aj ich ostatní ministri.

"Tým pádom plním požiadavku Igora Matoviča, aby som odišiel z vlády. Očakávam, že on spraví to isté, že aj on podá demisiu ako premiér. A konečne to otvorí dvere k rekonštrukcii vlády, ktorú tak strašne potrebujeme," povedal Sulík.

Odporúča Oravca

Ak vo vláde úplne skončí aj premiér Matovič, Richard Sulík by ako svojho nástupcu na poste ministra hospodárstva navrhol súčasného štátneho tajomníka Jána Oravca.

"Verím, že rekonštrukcia vlády prebehne na základe súčasnej koalície. Nechce predčasné voľby a ak sa aj táto téma objaví v parlamente, budeme hlasovať proti uskutočneniu predčasných volieb," pripomenul Sulík.

Bittó-Cigániková zatiaľ neodstúpi

Medzi požiadavkami OĽaNO figuruje aj odstúpenie poslankyne Jany Bittó-Cigánikovej z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR .

Bittó-Cigániková uviedla, že si nie je vedomá žiadnej chyby, ktorá by mala byť dôvodom na jej odchod z čela zdravotníckeho výboru. Svoj koniec vo funkcii nevylúčila, ak sa koaliční partneri na tejto podmienke dohodnú.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WCWTmP2KJQg

Poslanec SaS Miroslav Žiak zároveň poprel rokovanie o vývoji politickej krízy s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom (odídený z ĽSNS), o ktorom predtým informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNo).