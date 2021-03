Kňažko: Matovič nemá vhodnú povahu na premiéra, ale koalícii škodí Sulík

Igor Matovič nie je ideálny premiér, ale pôvodcom koaličnej krízy je Richard Sulík, tvrdí herec a bývalý politik Milan Kňažko.

Spolu s ďalšími bývalými ministrami zahraničných vecí zároveň Kňažko vyzýva súčasného ministra Ivana Korčoka, aby pre koaličnú krízu neodchádzal.

Prečo ste s Pavlom Demešom a Eduardom Kukanom vyzvali ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby sa nevzdával funkcie? Ste predsa kritikom Richarda Sulíka, ktorý Korčoka do vlády nominoval.

Síce ho Sulík nominoval, ale som presvedčený, že tou nomináciou robí Korčok službu Sulíkovi, a nie naopak.

Výzvu sme spísali preto, že zahraničná politika nemá podliehať domácim politickým nedorozumeniam. Ak by pán minister Korčok odišiel, zbytočne by to mohlo vyvolať neistotu v našich zahraničnopolitických vzťahoch.

Je to dobrý minister s prirodzenou autoritou. Prijímal som ho v roku 1992 na vtedajšie ministerstvo medzinárodných vzťahov a vyrástol na veľmi zdatného diplomata. Je škoda, že sa ho Sulík snaží zatiahnuť do koaličných sporov.

Ako ste vnímali spor Korčoka s premiérom Matovičom - či už okolo nákupu neregistrovanej vakcíny Sputnik V, alebo okolo návštevy ministra zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártóa v Komárne?

Neviem, či sa to dá nazvať sporom. V najdôležitejších bodoch našej zahraničnej politiky medzi nimi dvoma panuje zhoda.

Kým sa premiér Matovič fotil so Sputnikom V na letisku, minister Korčok vakcínu označil za nástroj ruskej hybridnej vojny. Keď o niekoľko dní neskôr Korčok kritizoval Szijjártóa za to, že zasahuje na slovenskom území do domácich zákonov, Matovič sa postavil na stranu maďarského ministra. To nie je spor?