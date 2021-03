Politológ: Matovič nechce byť vnímaný ako človek, ktorý prehral

Porážku chce premiér uštedriť svojim súperom.

22. mar 2021 o 17:05 SITA

BRATISLAVA. Nedeľňajšia ponuka premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) zmenila nastavenia koaličných strán. Stanoviská, vďaka ktorým by sa zachovala štvorkoalícia, boli známe. To, čo bolo predtým brané ako hotová vec, sa posunulo do inej roviny, povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Matovič v nedeľu 21. marca povedal, že je ochotný odísť z funkcie predsedu vlády za splnenie niekoľkých podmienok. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podľa jeho slov požadovalo, aby zo svojich postov odišli Richard Sulík (SaS), Jana Bittó Cigániková (SaS), Mária Kolíková a Juraj Šeliga (obaja Za ľudí). Matovič by zároveň ostal členom vlády.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Sulík: Igor Matovič ako minister? Ministerstvo mágie by nebolo zlé Čítajte

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dnes oznámil svoju demisiu a rovnako ako Matovič chce byť členom vlády. „Igor Matovič hovoril o viacerých podmienkach. Teraz Sulík predložil požiadavku, že ak bude vláda zložená nanovo, chce byť jej členom. Vrátil mu v podstate to, čo on urobil včera. Môže to pokračovať donekonečna,“ myslí si Mesežnikov. „Nedostali sme sa ďalej, než sme boli doteraz. V hre sú rôzne možnosti. Je to výsledkom toho, ako Igor Matovič pristupuje k vláde a koalícii. Mení požiadavky a dostáva takúto odpoveď,“ doplnil politológ.



Vládna koalícia sa podľa Mesežnikova stáva rukojemníkom Matoviča ako predsedu vlády, ktorý nechce byť vnímaný ako človek, ktorý prehral. Porážku chce uštedriť svojim súperom. Politológ si podľa vlastných slov nevie predstaviť, ako sa „znormalizujú“ osobné vzťahy po takýchto turbulenciách. Predpokladá však, že ak Matovič so Sulíkom budú na rovnakých pozíciách, konflikty nemusia byť takéto typu, ako keď boli v pozícii predseda vlády - minister.