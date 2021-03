Dobré ráno: Matovič blafuje, na ťahu sú zaľudia

Vo vláde postupne padajú ministri.

23. mar 2021 o 0:00 Nikola Bajánová, Jana Maťková, Samuel Marec

"Verím, že tento môj krok prispeje k tomu, aby sa vláda sfunkčnila a došlo k rekonštrukcii vlády," to sú slová Richarda Sulíka krátko po tom, ako oznámil svoj odchod z postu ministra hospodárstva.

Po Milanovi Krajniakovi tak ide o druhého člena vlády, ktorý za sebou necháva neobsadený rezort. Dnes môže pribudnúť tretí, o svojom zotrvaní na ministerstve spravodlivosti sa má vyjadriť Mária Kolíková.

Zmeny na vládnych pozíciách sa dejú pre jediný dôvod - aby premiér Igor Matovič podal demisiu. Bude tomu ale nakoniec tak a kto ešte môže zamiešať kartami?

Jana Maťková sa pýtala publicistu a hosťujúceho komentárora denníka SME Sama Marca.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Stredoškoláci tento rok nebudú maturovať. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov.

Vakcína od firmy AstraZeneca má 79-percentnú účinnosť, uviedla v pondelok britsko-švédska farmaceutická spoločnosť na základe tretej fázy testovania. AstraZeneca uvádza, že v prevencii závažného priebehu ochorenia a hospitalizácie je vakcína účinná na 100 percent.

Dopravné podniky MHD v Bratislave, Košiciach a Prešove dnes vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Hovoria, že štát im doteraz finančne nepomohol s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou. V podnikoch hrozí rušenie liniek a prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nedotkne.

Polícia sa zaoberá prípadom možného týrania seniorov v domove dôchodcov v bratislavskom Ružinove. Ide zatiaľ o dva prípady, no nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie. Zistenia hovoria o tržných ranách či znakoch dehydratácie. Zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania, už v zariadení nepracujú.

Európska únia uvalí sankcie na 11 predstaviteľov v Mjanmarsku v spojitosti s vojenským prevratom a násilným zásahom proti demonštrantom. Ľudia v krajine proti prevratu neprestajne protestujú, od začiatku februára pre násilnosti vojenskej junty zomrelo najmenej 250 ľudí.

Odporúčanie

Ak hudbu nielen radi počúvate, ale sa o nej chcete aj niečo dozvedieť, napríklad ako vznikala, z čoho brala inšpirácie a ako sa neskôr formovala na rôzne subžánre, mám pre vás jeden tip. Seriál Hip Hop Evolution na Netflixe vás zavedie do Bronxu v New Yorku, ale aj do Los Angeles a vysvetlí vám, odkiaľ pochádza rap, čo mal začínajúci hip hop spoločné s diskom a ako sa do textov vkrádali odkazy a problémy doby. Mňa napríklad baví zisťovať, aké boli začiatky takých mien ako Snoop Dogg, Run DMC alebo Lil Kim. A naozaj to nie je seriál len pre milovníkov hip hopu.

