Prezidentka verí, že demisia Sulíka prispeje k skoršiemu vyriešeniu krízy

23. mar 2021 o 10:07 (aktualizované 23. mar 2021 o 10:38) TASR, Patrik Sopóci

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok demisiu vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

Rezort bude dočasne viesť minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ten po demisii Milana Krajniaka (Sme rodina) dočasne šéfuje aj ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Politické gesto

Prezidentka vníma Sulíkovu demisiu ako politické gesto. Verí, že si nájde svojich adresátov a prispeje k skoršiemu vyriešeniu vládnej krízy.

Čaputová sa Sulíkovi poďakovala za prácu, ktorú odviedol za rok pôsobenia vo funkcii ministra hospodárstva. "Vážim si, že ste sa s výrazným osobným nasadením venovali tomu, aby váš rezort vo veľmi náročných podmienkach pandémie plnil svoje úlohy a udržal slovenské hospodárstvo v čo najlepšom stave," adresovala prezidentka Sulíkovi.

Pripomenula mu, že bol pri tom, keď vláda po vypuknutí koronakrízy prijala sedem základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike. Ekonómovia s odstupom času podľa prezidentky skonštatovali, že išlo o správne opatrenia prijaté v správnom čase, lebo vďaka nim nedošlo k nenapraviteľným ekonomickým a ľudským škodám.

"Rezort hospodárstva v prvej i druhej vlne pandémie efektívne poskytoval dotácie na nájomné. Išlo o administratívne a organizačne neľahkú úlohu, pretože ministerstvo muselo zvládnuť desaťtisíce žiadostí, aby poskytlo pomoc v desiatkach miliónov eur," skonštatovala Čaputová.

Ocenila, že sa pracovalo nielen na schémach pomoci pre výrobné podniky, ale spolupracovalo sa aj na schémach pomoci v iných rezortoch. Takýto nadrezortný prístup označila za veľmi potrebný. "Jeho výsledkom bolo aj 'podnikateľské kilečko', najväčší balík konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia," poznamenala.

Hlava štátu považuje za nevyužitú príležitosť, že viaceré Sulíkove ďalšie iniciatívy, ako napríklad odškodňovací zákon pre podnikateľov, nedostali takú podporu, aby mohli priniesť reálny prospech nielen podnikateľom, ale celej spoločnosti.

Prezidentka zároveň požiadala ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorého dočasne poverila vedením ministerstva hospodárstva, o zabezpečenie plnohodnotného fungovania ministerstva až do vymenovania nového ministra.

Sulík odchod z funkcie oznámil ešte v pondelok na tlačovej konferencii.

Vládna kríza

"Tým pádom plním požiadavku Igora Matoviča, aby som odišiel z vlády. Očakávam, že on spraví to isté, že aj on podá demisiu ako premiér. A konečne to otvorí dvere k rekonštrukcii vlády, ktorú tak strašne potrebujeme," povedal v pondelok Sulík.

Medzi požiadavkami OĽaNO, ktorými premiér Matovič v nedeľu podmienil svoj odchod z funkcie, je aj odstúpenie poslankyne Jany Bittó-Cigánikovej z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru, Márie Kolíkovej ako ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu z postu podpredsedu parlamentu.