Šéfka NÚCEM: Uplatnenie na trhu zostane zodpovednosťou maturantov

Tento rok prevažovalo dištančné vzdelávanie.

23. mar 2021 o 10:14 TASR

BRATISLAVA. To, ako sa uplatnia maturanti na pracovnom trhu, zostane ich vlastnou zodpovednosťou.

Pre TASR to na margo zrušenia maturitnej skúšky uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Ako tvrdí, administratívna maturita je istým východiskom z tejto komplikovanej situácie.

Kanovská uviedla, že v tomto školskom roku mali maturanti náročnejšie podmienky na vzdelávanie v porovnaní s ich minuloročnými rovesníkmi. Pripomenula, že až na pár týždňov prevažovalo v tomto roku dištančné vzdelávanie.

"Problémom preto nie je len samotná maturita, ale aj to, že sa nenašiel spôsob, ako by sa mohli maturanti počas roka priamo v školách kvalitne pripravovať aspoň na profilové predmety. Nemyslím si, že by zásadným problémom boli všeobecnovzdelávacie predmety (ako napríklad slovenčina, angličtina, dejepis), veď od maturantov sa už očakáva aj schopnosť samostatného štúdia, samozrejme pri zachovaní možností konzultovať s pedagógmi," poznamenala riaditeľka NÚCEM. Oveľa vážnejším problémom sú podľa nej odborné predmety, ktoré majú praktickú časť maturitnej skúšky. "Je takmer nemožné si predstaviť, ako by mali žiaci demonštrovať svoje praktické zručnosti počas odbornej maturitnej skúšky bez toho, aby mali zabezpečenú prax v danom odbore počas roka," poznamenala.

"Nemyslím si, že by vysoké školy, či už u nás alebo v zahraničí, alebo zamestnávatelia brali ohľad na to, či a ako sa tohtoroční maturanti vzdelávali," uviedla. Ako dodala, maturanti sa budú musieť v živote samostatne doučiť, doštudovať a dobehnúť to, čo im neposkytlo dostatočne kvalitné dištančné vzdelávanie. Za férové považuje Kanovská to, že aj tohtoroční maturanti budú mať možnosť si dobrovoľne zlepšiť prospech a budú môcť požiadať o ústnu skúšku, ak nie sú so svojím hodnotením spokojní.

Riaditeľka NÚCEM je presvedčená o tom, že v krátkom čase sa spustí veľa výskumov monitorujúcich napríklad aj uplatniteľnosť absolventov stredných škôl v takzvanom postcovidovom období. "Odpovede na to, či bola administratívna maturita spravodlivá alebo nie, nám zrejme dajú až dáta z budúcich výskumov na pracovnom trhu," uzavrela.

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, rovnaký postup zvolil aj vlani.