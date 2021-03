Klíma ťa potrebuje verí,že sa niektorí poslanci povznesú nad politické egá

Plénum začalo o klimatickej petícii rokovať v piatok.

23. mar 2021 o 10:58 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje verí, že sa v parlamente nájde dosť poslancov, ktorí sa rozhodnú povzniesť nad politické egá a riešiť budúcnosť ľudí na planéte.

Reagovala tak na to, že predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prerušil v utorok 25. schôdzu, na ktorej sa malo pokračovať v diskusii k požiadavkám klimatickej petície.

Súvisiaci článok Kollár pre krízu prerušil rokovanie parlamentu Čítajte

Iniciátori petície konštatujú, že vládna kríza sa preniesla aj do parlamentu. Osobné spory podľa nich ohrozujú nielen boj s pandémiou, ale aktuálne aj chod ústavného a zákonodarného orgánu. NR SR by mala zasadať najskôr budúci týždeň v utorok (30. 3.). "Sľuby tak opäť ostali iba sľubmi," poznamenali aktivisti na margo posunutia prerokovania petície.

Zároveň si vážia podporu poslancov, ktorí od podania petície do parlamentu s nimi "otvorene komunikujú, uvedomujú si vážnosť situácie a podporujú jednotlivé požiadavky". "Ich podpora však nie vždy presahuje do vedenia jednotlivých koaličných strán," poukazuje iniciatíva.

Plénum začalo o klimatickej petícii rokovať v piatok (19. 3.), pokračovať malo v utorok. Prihlásených do diskusie je ešte niekoľko rečníkov. O uznesení k petícii mal parlament následne rozhodnúť. Kollár v utorok prerušil aktuálnu schôdzu NR SR, pokračovať by mala o týždeň. Podľa jeho slov by malo plénum ďalej postupovať v zmysle schváleného programu.

Petíciu Za klímu, za budúcnosť spustila iniciatíva Klíma ťa potrebuje koncom septembra minulého roka. Žiada v nej poslancov, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Tiež chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán jej dosiahnutia. Zároveň ju žiada o podporu najvyššieho sprísnenia klimatických cieľov EÚ.

Klimatickú petíciu podpísalo viac ako 127.000 ľudí. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament.