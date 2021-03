V závere pracovného týždňa sa má otepliť

V týchto dňoch na Slovensko stále prúdi chladnejší vzduch.

23. mar 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. V závere pracovného týždňa sa má otepliť. Už v piatok (26. 3.) by maximálna denná teplota mohla na juhozápade Slovenska dosiahnuť 15 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej facebookovej stránke.

"Cez víkend postúpi cez naše územie studený front, a tak sa trend otepľovania na chvíľu preruší. V novom týždni by sa však stredná Európa mala dostať do teplého západného prúdenia a znovu by sa malo citeľne otepliť," vysvetlili meteorológovia.

V týchto dňoch k nám stále prúdi chladnejší vzduch. V stredu (24. 3.) preto SHMÚ ešte očakáva teploty zväčša len od dvoch stupňov Celzia na severe do 11 stupňov na juhozápade Slovenska.