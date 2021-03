Vo funkcii ju dočasne nahradí Remišová.

23. mar 2021 o 16:05 (aktualizované 23. mar 2021 o 16:29) Patrik Sopóci, SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Vedením rezortu zároveň dočasne poverila Veroniku Remišovú.

Kolíková oznámila svoju demisiu ešte v utorok popoludní po tom, ako jej odchodom podmienil svoje odstúpenie z funkcie premiér Igor Matovič.

Kolíková verí, že jej demisia prispeje k lepšej vláde

Prezidentka sa v príhovore poďakovala Kolíkovej za jej rok vo funkcii ministerky.

"Je určite ťažké odísť od rozrobenej práce. A ešte ťažšie vtedy, keď dôvodom nie je to, že by ste si so zdôvodnenými úlohami nevedeli rady, ale práve naopak. Rezort pod vašim vedením aj v ťažkých časoch pandémie stihol zrealizovať dlho očakávané a veľmi potrebné kroky justičnej reformy, ktoré predstavujú zatiaľ najkomplexnejšiu reformu tejto vlády," povedala Čaputová.

Hlava štátu zároveň požiadala Veroniku Remišovú, aby plnohodnotne viedla rezort spravodlivosti až do vymenovania nového ministra.

Kolíková uviedla, že podať demisiu nebolo ľahké rozhodnutie, ale môže prispieť k tomu, aby sme tu mali lepšiu vládu. Zopakovala, že je pripravená sa na ministerstvo vrátiť.

Reagovala na požiadavku premiéra Matoviča

Kolíková už počas minulého týždňa otvorene hovorila o tom, že si nevie predstaviť ďalšie pôsobenie vo vláde pod súčasným premiérom.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na tlačovej konferencii strany zdôraznila, že nejde o rozhodnutie strany, ale o osobné rozhodnutie Kolíkovej.

Kolíková povedala, že svojim odchodom reaguje na požiadavku premiéra.

Poslanecký klub strany Za ľudí je podľa jeho predsedníčky Jany Žitňanskej pripravený podporovať Kolíkovú za ministerku spravodlivosti v zrekonštruovanej vláde.