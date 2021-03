Dobré ráno: Maturity opäť nebudú, dôvod na radosť to nie je

Minister školstva hovorí, že na rozhodnutie vládna kríza vplyv nemá.

23. mar 2021 o 23:00 Jana Maťková, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Presne ako pred rokom, ani tento rok nebudú žiaci a žiačky končiacich ročníkov maturovať. Hodnotenie dostanú podľa toho, ako sa učili.

Minister školstva Branislav Gröhling to odôvodňuje tým, že aj keď sa snažili situáciu s pandémiou dostať pod kontrolu a školy boli svedomité pri všetkých opatreniach, ešte stále tu je priveľké zdravotné riziko.

Je toto riešenie ale spravodlivé a aké riziká v ňom spočívajú? Nikola Bajánová sa pýta riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby ukončil krízu a podal demisiu. Je podľa nej nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Urobila tak po tom, čo prijala demisiu vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka ako aj ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

Boris Kollár včera prerušil schôdzu parlamentu. Pokračovať by mala budúci týždeň v utorok podľa schváleného programu. Odôvodnil to vládnou krízou so slovami, že v tomto prípade je chyba na strane koalície, ktorá musí situáciu veľmi rýchlo upratať alebo sa slušne rozísť. Parlament mal pritom rokovať aj o vládnych návrhoch súvisiacich s pandémiou.

Nadácia Zastavme korupciu považuje prípadné vytvorenie postu vicepremiéra pre boj s korupciou za nadbytočné, uviedla šéfka nadácie Zuzana Petková. Na riešenie korupcie sú podľa nej viac potrebné nezávislá a efektívna polícia a prokuratúra, nestranné súdy a právne vymožiteľné prostredie. Nový vicepremiérsky post by mal zastávať Igor Matovič po svojom odchode z premiérskeho kresla.

Finančník Martin Kvietik, obvinený v kauze Dobytkár, bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu na svojom verejnom zasadnutí. Najvyšší súd tak nevyhovel sťažnosti prokurátora voči nedávnemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Kvietika do väzby nezobral.

Vo veku 89 rokov v utorok zomrela česká speváčka Hana Hegerová. Umelkyňa pôvodom zo Slovenska, ktorá dostala titul kráľovnej šansónov, svoju hudobnú kariéru ukončila v roku 2011, krátko pred svojimi 80. narodeninami.

Odporúčanie

Eichman v Jeruzaleme, Milgramov šokový experiment, Vražda Kitty Genovese sú notoricky známe pop-psychologické príbehy, ktoré ukazujú, akí vedia byť ľudia krutí a zlí. Portál Hedgehog Review hovorí, že sú zároveň postanevé na skreslených faktoch. A tak prináša zaujímavú analýzu Jacksona Arna, ktorá hovorí, že pri hodnotení ľudstva by sme mali vsadiť skôr na našu spravodlivosť a správnosť.

