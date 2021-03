Matovič by ako vicepremiér veľa nespravil. Mohol by však dozerať na Hegera

Podpredseda vlády nemôže ani predkladať nový zákon, ukázalo sa pri Holom.

23. mar 2021 o 19:22 Peter Kováč

BRATISLAVA. Nápad Igora Matoviča stať sa vicepremiérom pre boj s korupciou si už vyslúžil prirovnanie k ministerstvu mágie, ale aj nepochopenie toho, čo by vlastne riešil.

Pohľad na prácu iných vicepremiérov či ľudí na podobných postoch z minulosti naznačuje, že Matovič by v tejto pozícii skutočne veľa nezmohol. Zároveň by však takýmto spôsobom získal prístup na uzavreté rokovania vlády aj možnosť hlasovania. Mal by tak prehľad o tom, ako si počína jeho nástupca na premiérskom poste, ktorým by mal byť pravdepodobne Eduard Heger.

Ako si sám predstavuje svoje fungovanie, Matovič zatiaľ nepovedal. Úrad vlády na otázky SME týkajúce sa nového postu v utorok nereagoval.