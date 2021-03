Dobré ráno: Potrebujeme vlastne SIS v tejto podobe?

Šéf SIS čelí obvineniam z korupcie.

25. mar 2021 o 23:30 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=shhsu-fed49c-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Doteraz sme vedeli len to, že exriaditeľ SIS a blízky človek Borisa Kollára Vladimír Pčolinský mal zobrať úplatok od Zoroslava Kollára. Vďaka uzneseniu o vzatí do väzby však vieme aj podrobnosti.

Polícia popísala, že Pčolinský vedel o tom, že NAKA na ňom pracuje, a ukazuje sa, že tajná služba pomáhala svojmu šéfovi aj po zadržaní.

Čo sa vlastne dialo v tajnej službe po nástupe Pčolinského do funkcie? Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému rozpráva s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva denníka SME.

Zdroj zvukov: tvnoviny.sk, TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Demisiu podali ďalší dvaja ministri - Branislav Gröhling a Ivan Korčok. Vo vláde je tak už šesť voľných miest. Vládna kríza tak pokračuje a riešenie je zatiaľ v nedohľadne.

SaS nebude rokovať o rekonštrukcii vlády, kým neodstúpi z funkcie Igor Matovič. OĽANO zas tvrdí, že premiér odíde, až keď bude v koalícii dohoda. Najsilnejšia strana po odchode ministrov SaS začala hovoriť o trojkoalícii, v ktorej by boli súčasné strany bez SaS.

Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi pribudlo ďalšie obvinenie. Mal vziať úplatok 50-tisíc eur od podnikateľa Petra Košča. Po tom už pátra polícia, mal by sa údajne zdržiavať v zahraničí.

Alena Zsuzsová zostáva vo väzbe do začiatku novembra. Je obvinená v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Zsuzsová je v útekovej, kolúznej a preventívnej väzbe.

Slovensko podpísalo s Izraelom zmluvu na nákup 3D radarov. Izrael Slovensku dodá 17 kusov za takmer 150 miliónov eur.

Odporúčanie

Čo majú muži robiť, aby naša spoločnosť nebola sexistická a nebezpečná pre ženy? Povedať, že nie všetci muži obťažujú, evidentne nefunguje a nestačí. Takmer každá žena popisuje, že ju v živote cudzí muži obchytkávali na ulici, v MHD, či vo vlaku. Mnohé popisujú traumatizujúce zážitky z autoškoly, práce, či verejných priestranstiev. V Británii otriasla spoločnosťou vražda 33-ročnej mladej ženy, ktorá išla domov, a uniesol a zavraždil ju miestny policajt. Práve to otvorilo diskusiu, ako sa môžu muži zapojiť do diskusie o bezpečnosti žien. Čo môžete ako muži robiť, aby sme sa my ženy cítili bezpečnejšie, vám povie Jackson Katz v podcaste britského Guardianu.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.