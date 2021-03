Naď: S nenávisťou v spoločnosti sa dá bojovať vzdelávaním mladých

Minister si pripomenul 79. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska.

25. mar 2021 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Pandémia ešte viac prehĺbila nenávistné prejavy a nepriateľské diskusie v spoločnosti. Preto je dôležité zamerať sa na osvetu a vzdelávanie mladej generácie, aby si tieto nebezpečenstvá uvedomovala.

Pri príležitosti 79. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska to pripomenul dočasný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

"Je potrebné mať na pamäti, že to, čo sa začalo slovami nenávisti, často v minulosti vyústilo do fyzického napádania a v prípade holokaustu aj do masového vraždenia. Aj preto je dôležité zamerať sa na osvetu a vzdelávanie mladej generácie, aby si tieto nebezpečenstvá uvedomovala. Je našou povinnosťou byť ostražitý voči všetkým nenávistným prejavom už pri ich zárodku," uviedol Naď.

Pripomenul, že krajina radí medzi svoje priority boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podporuje slobodu náboženského vyznania.

Dievčenským transportom z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz sa začala 25. marca 1942 prvá vlna deportácií zo Slovenska, počas ktorých bolo vypravených 57 transportov a v nich 57 752 Židov.