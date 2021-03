Kováčika mal uplácať aj Pán X z Gorily, ktorý má tiež blízko k Smeru

Košč tvrdí, že na úteku nie je a že s vyšetrovateľmi komunikuje.

25. mar 2021 o 19:47 Peter Kováč

BRATISLAVA. Holohlavý muž, ktorého neustále sprevádzal ochrankár a ktorý poznal korupčné pozadie každého veľkého škandálu ešte skôr, ako sa škandál prevalil.

Vo svojej knihe takto opísal investigatívny novinár Tom Nicholson kontroverzného podnikateľa Petra Košča, po ktorom polícia vo štvrtok vyhlásila pátranie.

Košč, ktorý je už roky známy zo spisu Gorila a tiež ako človek pohybujúci sa na pomedzí tajných služieb a podsvetia, je obvinený, že uplácal niekdajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kováčik je už od októbra stíhaný pre podozrenia, že za úplatky pomáhal mafiánskej skupine takáčovcov. Tento týždeň pribudlo nové obvinenie, podľa ktorého zobral úplatok aj od Košča, upozornili aktuality.sk.

Znamenalo by to pomoc ľuďom blízkym ďalšej mafiánskej skupine, a to sýkorovcom.