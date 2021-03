Remišová: Rokovania stoja na sporoch Matoviča a Sulíka

Za ľudí sú pripravení byť mediátorom.

26. mar 2021 o 13:16 TASR

BRATISLAVA. Cieľom rokovaní o riešení koaličnej krízy je ukončiť ich tak, aby bolo známe, kto povedie novú vládu, aký tím v nej bude.

V piatok to skonštatovala predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) podľa nej demisiu podá, keď bude toto vyriešené. Dodala, že rokovania aktuálne stoja na sporoch Matoviča a šéfa SaS Richarda Sulíka o miesta vo vláde.

Deklarovala, že Za ľudí sú pripravení byť mediátorom v tomto spore. Dodala, že strana Za ľudí svoje ďalšie kroky oznámi v pondelok. Naďalej preferuje štvorkoalíciu, odmieta predčasné voľby.

Remišová skonštatovala, že pri demisii premiéra už bude musieť byť známy jeho náhradník aj tím v novej vláde. Upozornila, že bude musieť získať podporu v Národnej rade, a ak rokovania stroskotajú, hrozia viaceré scenáre. Napríklad menšinová vláda Sme rodina a OĽANO.

Na vyslovenie nedôvery premiérovi v parlamente by podľa nej aj v takomto prípade boli potrebné hlasy ĽSNS.

"Nikdy som s fašistami nehlasovala a takýto krok by som považovala za legitimizáciu fašistov tým, že by sme im dávali do rúk moc a urobili z nich jazýček na váhach," podotkla. Podobne by to podľa nej bolo aj pri úradníckej vláde. "Ak ide všetkým o záujem Slovenska a záujem krajiny, mali by si uvedomiť urgenciu tejto situácie a sadnúť si naspäť za rokovací stôl," podčiarkla.

Nepovedala, či by za nového premiéra prijali ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Označila ho však za konsenzuálneho človeka, ktorý vnáša do rokovaní pokoj a rozvahu. Práve to podľa nej Slovensko v tejto situácii potrebuje.

Remišová v súvislosti s rokovaniami v koalícii pripomenula, že OĽANO už vyjadrilo vôľu rokovať ďalej o štvorkoalícii a čakajú pozvánku k spoločnému rokovaciemu stolu. Zdôraznila, že strana Za ľudí sa nenechá od SaS do ničoho tlačiť. "Akékoľvek slová o zrade neprimerane škodia ďalšej spolupráci," reagovala na vyjadrenia Sulíka, že SaS by Za ľudí nikdy nezradila tým, že by ich nechala mimo koalície.