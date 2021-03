Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

26. mar 2021 o 15:09 The Slovak Spectator

1. Čaká sa na Matovičovu demisiu. Čo bude potom? Cabinet crumbles. What happens once Matovič resigns?

2. Viete, v ktorej piesni od legendárnych The Beatles počuť slovenčinu? Slovak obscenity hidden in The Beatles classic

3. Už žiadne zbytočné billboardy. Bratislava bojuje proti vizuálnemu smogu: Bratislava moves to cut through visual smog

4. Čo si slovenskí politici predstavujú pod pojmom sebareflexia, píše Brit žijúci na Slovensku: Hall of mirrors

5. Kedysi slúžila ako sklad. Dnes v košickej neologickej synagóge sídli Dom umenia: From a warehouse to a house of music

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

6. Nemusíte stavať sochy Tisovi, hovorí muž, ktorý vyrobil mapu pomníkov nacistickým kolaborantom: Slovakia can do better than Tiso

7. Ministerstvo našlo spôsob ako očkovať cudzincov: Foreigners and vaccination against Covid-19

8. Aký je príbeh bratislavských hradieb? The walls protecting the city are now a piece of history

9. Ako univerzity bojujú s pandémiou: Online education cannot fully replace in-person teaching at universities

10. Zahraniční Slováci chcú občianstvo. Nie je to dobrý nápad, hovoria právnici: Descendants of Slovak migrants eye citizenship, see opportunity in a now-debated amendment

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.