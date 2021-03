Niektorí poslanci OĽANO hrozia odchodom z klubu, ak Matovič odstúpi

Názory na demisiu premiéra sú medzi členmi klubu rôzne.

26. mar 2021 o 17:18 TASR

Igor Matovič (vpravo) so zástupcami klubu OĽaNO. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Niektorí poslanci Národnej rady SR za OĽANO hrozia odchodom z klubu, ak premiér Igor Matovič (OĽANO) odstúpi z funkcie. Majú to písať v liste predsedníctvu hnutia.

Existenciu iniciatívy potvrdili pre TASR poslanci Peter Pollák a Ján Herák (obaja OĽANO). Na otázku, či ju podporujú, Pollák odpovedal, že o svojom stanovisku chce najprv informovať klub.

Herák sa s listom stotožňuje

Herák sa stotožňuje s obsahom listu v tom, že plne podporuje Matoviča. Šéf klubu Michal Šipoš iniciatívu eviduje, poslanci majú o nej hovoriť na pondelkovom zasadnutí klubu. List zverejnila televízia TA3. Poslanec Peter Kremský (OĽANO) sa k iniciatíve nepridal.

"Áno, potvrdzujem, táto iniciatíva sa ku mne dostala. O obsahu však budeme hovoriť na klube v pondelok," uviedol Pollák. Herák pre TASR povedal, že o liste vie.

S jeho obsahom sa stotožňuje v tom zmysle, že stojí za Matovičom a jeho rozhodnutiami. "Urobil mnoho ústupkov voči koaličným partnerom. Ak sa on raz rozhodne podať demisiu, my to budeme rešpektovať," uviedol Herák.

Kremský odmieta dávať ultimáta

Poslanec Kremský sa k iniciatíve nepridal. "Myslím si, že teraz nie je vhodné vytvárať tlak na kohokoľvek," uviedol pre TASR. Myslí si, že treba nechať lídrov koaličných strán, aby rokovali a dohodli sa.

Odmieta im dávať ultimáta. Viacerí poslanci za OĽANO však o iniciatíve nevedia. Napríklad poslanec Ján Krošlák o liste nevedel.

Pre TASR uviedol, že sa pod také vyjadrenie nepodpisuje. "Stále si myslím, že Igor Matovič by sa mal stiahnuť do úzadia a budovať hnutie," skonštatoval.

Autor listu kritizuje aj prezidentku

V liste predsedníctvu sa píše o podpore Matovičovi a o ústupkoch, ktoré OĽANO doposiaľ urobilo. Autor listu kritizuje koaličných partnerov, ktorí chcú po exministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčím "odstaviť" aj Matoviča.

"Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj pani z paláca," uvádza sa v liste. Autor vyzýva kolegov, ktorí stoja za Matovičom a súhlasia s iniciatívou, aby ju podpísali.

Odchod premiéra z funkcie žiadajú strany Za ľudí i SaS. Premiér pripustil ochotu odstúpiť a pôsobiť ako člen vlády.

Dal si viaceré personálne podmienky vrátane odchodu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) či ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Obaja následne odstúpili, vládu opustili aj zvyšní ministri za SaS, liberáli pozastavili účasť v koalícii.

Vo vláde chýbajú aj ministri práce a zdravotníctva. Koalícia rieši otázku rekonštrukcie vlády a odchodu premiéra. Predsedu vlády vyzvala na demisiu aj prezidentka Zuzana Čaputová.