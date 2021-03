Ak sa neposunú rokovania smerom k štvorkoalícii, Remišová zajtra odchádza

Trvá na odchode premiéra Matoviča.

28. mar 2021 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Ak sa neposunú rokovania smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra Igora Matoviča, v pondelok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) oznámi svoju demisiu.

Informovalo o tom tlačové oddelenie strany Za ľudí s tým, že vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať.

Verejnosť podľa Remišovej nezaujíma, ako sa posúvajú stoličky vo vláde. zaujíma ich to, ako sa zlepší systém očkovania, ako vláda podporí nové investície a pracovné miesta, ako sa obnoví Slovensko po skončení krízy.

Predsedníčka Za ľudí podotkla, že do poslednej chvíle bojovala za túto koalíciu. Po 12 rokoch vlád Smeru to bola podľa nej prvá vláda, v ktorej má polícia naozaj voľné ruky.

Remišovej podľa jej slov mnohí novinári vyčítali, že je v tomto konflikte príliš diplomatická.

„Ak však chceme vrátiť slušnosť do politiky, my sami sa nemôžeme správať neslušne, nízko a hrubo. Všetko som robila tak, aby sa naše ciele podarili, pretože vládna kríza sa nerieši v televíznych debatách, ale na rokovaniach v koalícii. Stále verím, že rovnako to vidia aj ostatné tri koaličné strany a nový premiér bude môcť čoskoro predstaviť pani prezidentke zostavu svojej vlády,” uzavrela.