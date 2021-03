Deň učiteľov si pripomenuli politici aj ministerstvo školstva

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca už od roku 1955.

28. mar 2021 o 16:47 SITA

BRATISLAVA. Prácu učiteľov a ich význam si v sobotu pripomenuli viacerí politici. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa im poďakoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), pod ktorého rezort patria niektoré školy.

Súvisiaci článok Prezidentka sa pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovala za prácu počas pandémie Čítajte

V diskusnej relácii tak urobil Eduard Heger (OĽANO), ktorý je poverený riadením rezortu školstva. Ich prácu vyzdvihol aj expremiér a líder Hlasu Peter Pellegrini.

Poďakovali sa im i členka parlamentného výboru pre vzdelávanie Mária Šofranko (OĽANO), exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (obaja Za ľudí) a pripomenul si ich aj Smer.

"Milí učitelia, rád by som Vám touto cestou, zaželal všetko dobré, veľa úspechov a úprimne verím a dúfam, že on-line vyučovanie čo najskôr opäť nahradí osobný kontakt so študentmi," prihovoril sa učiteľom Mikulec.

Vysvetlil, že hoci rezort vnútra verejnosť vníma najmä ako silový, zamestnáva viac ako 10-tisíc zamestnancov škôl. Patria podeň bilingválne gymnáziá, špeciálne školy, diagnostické a liečebno-výchovné zariadenia, reedukačné centrá a pedagogické poradne.

Odkazy politikov na Deň učiteľov

"Dnes, vystavení zložitým podmienkam vyučovania, robia naši učitelia všetko preto, aby odovzdali vedomosti generácii, ktorá je prinútená vonkajšími okolnosťami sa vzdelávať doma. Ďakujem všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom, že to nevzdávajú a robia všetko preto, aby na Slovensku formovali vzdelaných a múdrych ľudí, ktorí raz budú hodnotovo a profesionálne budovať náš štát," uviedol Pellegrini.

Šofranko dodala, že Deň učiteľov je dňom vďaky všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva.

"Byť učiteľom nie je povolaním, ale poslaním. Poslaním sprevádzať žiaka na ceste poznania, získavania vedomostí, kreovaním osobnosti a prípravy na život. Je to náročné, ale krásne," odkázala. Poďakovala sa preto všetkým, ktorí si toto poslanie vybrali.

Zaželala im, aby boli pre žiakov zdrojom inšpirácie a motiváciou. Vďaku adresovala aj rodičom, ktorí sa počas pandémie a dištančnej formy vzdelávania stali zo dňa na deň "učiteľmi".

Smer považuje Deň učiteľov za významný pre každého. "Pretože učitelia, ich vedomosti, zápal, vzácna trpezlivosť, nás formovali na celý život. Za to si zaslúžia našu úctu a úprimné poďakovanie. Dnešný deň je aj pripomenutím, že kvalitné vzdelanie sprostredkované skvelými učiteľmi dokáže ovplyvniť chod krajiny cez múdrosť a rozvážnosť jej čelných predstaviteľov. Ak vzdelanie týmto ľuďom chýba, trpí celá krajina," uviedla strana.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ministerstvo školstva si pripomína Deň učiteľov na sociálnych sieťach celý týždeň

Deň učiteľov si počas celého týždňa na sociálnych sieťach a takisto špeciálnym darom – nasvietením Bratislavského hradu pripomína aj ministerstvo školstva. Urobilo tak na znak vďaky a úcty nielen učiteľom, ale všetkým pedagogickým, nepedagogickým a aj odborným zamestnancom škôl, asistentom, a v tomto roku aj „domácim“ učiteľom – rodičom.

V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

V aktuálnom školskom roku 2020/2021 je v regionálnom školstve zamestnaných na ustanovený pracovný čas 73 718 učiteľov. Z toho je 17 292 zamestnaných v materských školách, 31 225 v základných školách, 4 054 v základných umeleckých školách, 120 v jazykových školách, 5 337 na gymnáziách a športových školách, 646 na konzervatóriách, 9 764 na stredných odborných školách a 98 na stredných školách ostatných ministerstiev.

Na špeciálnych školách vyučuje 4 981 učiteľov zamestnaných na ustanovený pracovný čas. Školy pri zdravotníckych zariadeniach zamestnávajú 201 učiteľov na ustanovený pracovný čas.

„Zaujímavosťou je, že 85 percent učiteľov tvoria ženy. Učitelia do 25 rokov tvoria 3,5 percenta všetkých učiteľov, vo veku od 26 do 40 rokov tretinu, od 41 do 55 rokov 42,5 percenta, od 56 do 65 rokov necelých 20 percent a nad 65 rokov 1,5 percenta všetkých učiteľov," uviedlo ministerstvo.

Slováci a Česi oslavujú Deň učiteľov od roku 1955. Dátum 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň sa totiž narodil Ján Amos Komenský.

Deň učiteľov sa začal v Československu oslavovať v roku 1955. Ostalo to tak aj po tom, ako v roku 1994 vyhlásila organizácia UNESCO Svetový deň učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra.