Vel security už nemôže robiť obchody so štátom, v minulosti patrila Bödörovej sestre

Spoločnosti Bonul a Vel security sa podľa Remišovej tvárili ako konkurenčné firmy a zároveň vstupovali do súťaží, v ktorých na striedačku vyhrávali.

29. mar 2021 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Okresný súd v Žiline vymazal z registra partnerov Súkromnú bezpečnostnú službu Vel security. Znamená to, že firma viac nemôže robiť obchody so štátom. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň uviedla, že na základe zisťovania súdu vyšlo najavo, že v spoločnosti mala roky dispozičné práva k účtom dcéra podnikateľa Miroslava Bödöra, ktorá je zároveň konateľka SBS Bonul.

„Ako je to možné, nedokázali oficiálni majitelia Vel security vysvetliť,” povedala Remišová s tým, že súd v tomto prípade nedokázal zistiť, komu v skutočnosti tiekli miliónové zisky od štátu.



Remišová pripomenula, že spoločnosti Bonul a Vel security sa tvárili ako konkurenčné firmy a zároveň vstupovali do súťaží, v ktorých na striedačku vyhrávali. „Od začiatku existovali podozrenia, že sú v skutočnosti navzájom prepojené. Podávala som preto podnety na Úrad pre verejné obstarávanie aj Protimonopolný úrad,” dodala ministerka.



Portál Aktuality.sk ešte na jeseň 2020 informoval, že SBS Vel Secirity prišla o bezpečnostnú previerku. Firma v minulosti podľa portálu patrila sestre podnikateľa Norberta Bödöra Miriam Gombíkovej. Portál zároveň poukázal na prepojenie tejto bezpečnostnej služby so spoločnosťou Bonul. „Finančné operácie medzi dvojicou bezpečnostných firiem vzbudzujú podozrenie, že Bonul do Vel Security prelieval zisky. Podľa účtovných dát pochádzajúcich z policajného vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa Bonul na tržbách Vel Security podieľal v rokoch 2014-2017 až troma štvrtinami,” napísali v roku 2020 Aktuality.sk.