Dobré ráno: Heger si Matoviča a Sulíka neustráži, môže prísť ďalšia kríza

29. mar 2021 o 23:00 Peter Tkačenko, Jana Maťková, Nikola Bajánová

Týždne hádok, zdĺhavého vyjednávania, ultimát, požiadaviek a demisii ministrov. Po takmer mesiaci turbulencie medzi koaličnými partnermi postupne utíchajú.

Igor Matovič sa po dlhom váhaní nakoniec funkcie premiéra plánuje vzdať a odovzdať ju do rúk straníckeho kolegu a súčasného ministra financií Eduarda Hegera. Naoplátku má rezort financií viesť práve Matovič a ostatné strany majú zaujať ministerstvá, ktoré im prislúchali aj doteraz.

Zásadnejšia rekonštrukcia vlády sa tak nekoná a odchádzajúci premiér to komentuje tým, že všetkým, ktorí žiadali jeho demisiu, odpustil.

Pomôže nová forma vlády upokojiť napäté vzťahy v koalícii? Alebo je odsúdená na ďalšiu krízu? Jana Maťková sa pýtala Petra Tkačenka, komentátora Denníka SME.

Pri nehode vrtuľníka na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. Vrtuľník podľa agentúry AP prepravoval skupinu ľudí z horskej chaty na lyžovačku. Medzi obeťami nehody sú ďalší štyria ľudia, jeden pasažier prežil. Petr Kellner bol majoritným vlastníkom investičnej skupiny PPF Group, ktorá pokrýva bankovníctvo, strojárstvo či telekomunikácie.

Novým ministrom zdravotníctva by mal byť Vladimír Lengvarský, ktorý riadi Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku, informuje portál Aktuality.sk. V minulosti bol hlavným lekárom Ozbrojených síl SR a veliteľ Vojenského zdravotníctva.

Antigénové testy od Siemensu, ktoré sa používajú na niektorých odberných miestach, nie sú spoľahlivé. Upozorňuje na to ministerstvo zdravotníctva necelý mesiac potom, ako ich kúpilo v počte 15 miliónov kusov za takmer 58 miliónov eur. Rezort zaznamenal enormný počet hlásení chybovosti, nespresnil však či vykazujú falošný výsledok alebo sa chybovosť týka ich nekvalitného vyhotovenia.



V pondelok ráno sa podarilo vyslobodiť obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav. Na jej vyslobodenie čakali desiatky lodí na oboch koncoch prieplavu aj tie, ktoré už uviazli v systéme kanálov.



Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnuť agentúra AP. Odborníci zároveň označili za "mimoriadne nepravdepodobnú" teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória.

Pravdepodobne poznáte dystopický seriál Príbeh služobníčky a asi aj viete, že ako predloha mu slúžila kniha od Margaret Atwoodovej. Viete však, kto je táto kanadská spisovateľka? Jej život, kariéru, aktivizmus v oblasti ženských práv a životného prostredia zobrazuje dokument Margaret Atwoodová: Moc slov na HBO Go.

