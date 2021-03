Minúta po minúte: Matovič končí ako premiér, prezidentka prijme jeho demisiu

Prezidentka poverí zostavením novej vlády Eduarda Hegera.

30. mar 2021 o 8:00 (aktualizované 30. mar 2021 o 9:18) Veronika Orviská, Andrej Kuzmány

Demisiu Matoviča a politické dianie sledujeme minútu po minúte:

9:00 Dlhé roky bol najvyššie postaveným lekárom v armáde. Keď vlani prišiel minister obrany Jaroslav Naď na predražené nákupy v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, za jej šéfa vymenoval práve Vladimíra Lengvarského.

Netrvalo mu ani rok a ružomberská vojenská nemocnica sa stala najlepšie hodnotenou fakultnou nemocnicou podľa pacientov poisťovne Dôvera.

Teraz by sa mal stať novým ministrom zdravotníctva vo vláde Eduarda Hegera. Kto je brigádny generál Vladimír Lengvarský?

8:35 Zmena samozrejme nastane aj na poste ministra financií, kde Eduarda Hegera nahradí doterajší premiér Igor Matovič.

Nebude to mať jednoduché. Rozhodovať totiž nebude len o verejných financiách a opatreniach na záchranu ekonomiky v čase pandémie. Pred ním stojí tiež Plán obnovy či plánovaná reforma daní vrátane dane z nehnuteľností.

Čo všetko Matoviča ako ministra financií čaká, si môžete prečítať tu >>>>

8:20 Heger prezidentke zároveň odovzdá zoznam mien novej vlády. Tá by mala byť veľmi podobná tej starej, hoci demisiu podali až šiesti ministri.

Do funkcií by sa mali vrátiť Mária Kolíková, Richard Sulík, Branislav Gröhling aj Ivan Korčok. Zmena nastane na poste ministra zdravotníctva, kde by mal Mareka Krajčího nahradiť šéf vojenskej nemocnice v Ružomberku a brigádny generál Vladimír Lengvarský.

Na čelo rezortu práce sa nevráti Milan Krajniak, odôvodňuje to tým, že demisiu podal s vedomím, že podáva demisiu, a nie ako "výdierku, že sa okamžite hlásim do služby". V súvislosti s jeho nástupcom sa hovorí o poslancovi Jozefovi Hlinkovi.

8:00 Matovičovu demisiu prijme prezidentka v Prezidentskom paláci o 11. hodine. Následne poverí Eduarda Hegera zostavením novej vlády.

Heger ešte v pondelok vyhlásil, že prvé rokovanie svojej vlády by chcel viesť už v stredu.

7:30 Odchod Igora Matoviča je zavŕšením vládnej krízy , ktorá naplno prepukla začiatkom marca po utajenom nákupe ruskej vakcíny Sputnik V, ktorý zorganizoval končiaci premiér.

Prvú dodávku vakcín vtedy osobne vítal na košickom letisku spolu s dnes už bývalým ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

Od tohto momentu žiadali vládne strany SaS a Za ľudí personálne zmeny vo vláde, ale aj zmeny v štýle jej komunikácie.

Matovič v nedeľu informoval, že sa pre vyriešenie koaličnej krízy vymení na poste premiéra s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom.

Hegera ako nového designovaného premiéra prijali aj koaliční partneri.