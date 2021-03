Remišová chce do vládneho programu presadiť väčšiu podporu inovácií

Líderka Za ľudí verí, že koaličná kríza viedla aj k sebareflexii.

30. mar 2021 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Výstupom z koaličnej krízy by mala byť aj sebareflexia všetkých jej protagonistov, ktorá zabráni ďalším podobným situáciám už v zárodku.

Po utorkovom rokovaní vlády, na ktorej kabinet prijal uznesenie o podaní demisie, to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň vyjadrila presvedčenie, že v obmenenom zložení pod vedením nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) bude kabinet pokračovať v napĺňaní programového vyhlásenia vlády.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Mali by sme ho aktualizovať, vyňať tie veci, ktoré sme naplnili. Ak by išlo o jeho rozšírenie, privítala by som aktualizáciu v oblasti inovácií," dodala.

Vicepremiérka dostala tiež otázku, aký môže byť doterajší šéf exekutívy Igor Matovič (OĽANO) na poste ministra financií.

Súvisiaci článok Milanová verí, že Heger spojí vládu a prinesie pokoj Čítajte

Remišová predpokladá, že Matovič bude vedieť "držať kasu" tak, ako to vedel Eduard Heger, zároveň apeluje na to, aby sa pokračovalo v línii, že ak štát na niečom šetrí, je to na vlastnej prevádzke.

Remišová poznamenala, že by chcela v novom programovom vyhlásení vlády rozšíriť tému inovácií a ich „razantnú“ podporu.

Myslí si však, že v súčasnom programovom vyhlásení je všetko podstatné a je potrebné z neho len vyňať veci, ktoré sa vláde už podarili naplniť.

„Tým, že pokračujeme ďalej ako štvorkoalícia, sa naše priority nemenia. Programové vyhlásenie vlády treba len aktualizovať,“ povedala Remišová.