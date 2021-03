Nápor, vyhorenie, nízke mzdy. Pandémia urýchľuje odchod zdravotných sestier

Zdravotnícky systém môže čoskoro prísť o 20 percent sestier.

31. mar 2021 o 15:13 TASR

BRATISLAVA. V aktuálnej pandemickej situácii hrozí, že systém zdravotníctva príde v krátkom čase o 20 percent pracovnej sily v ošetrovateľstve. Už v súčasnosti pritom chýba 15 000 sestier.

Upozornil na to Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Preťaženie, vyhorenie, nízke mzdy

Hlavným dôvodom odchodu sestier je podľa komory sestier a pôrodných asistentiek vysoký vekový priemer a odchod do predčasného alebo starobného dôchodku.

Príčinou je aj zlá situácia v nemocniciach, únava, preťaženie, vyhorenie a nízke mzdy.

"Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek sme od 1. januára do 25. marca prišli o 451 sestier a pôrodných asistentiek. Plus 302 registrácií sme pozastavili z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, dôchodku alebo materskej dovolenky. Za to isté obdobie v roku 2020 sme zrušili 304 registrácií," poukázal Kober.

Pandémia urýchľuje odchod sestier

Do utorka 30. marca komora zaregistrovala 26 absolventov - sestier a šesť absolventiek - pôrodných asistentiek.

"Pandémia len urýchlila rozhodovanie sa sestier a pôrodných asistentiek a naplno podporila ich rozhodnutie odísť," skonštatovala Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Ošetrovateľskú profesiu "vraždí" nezáujem

Pripomenula, že sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti.

"Nielen pandémia, ale nečinnosť a nezáujem riešiť zlú situáciu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku zapríčinilo to, že sme si doslova zavraždili ošetrovateľskú profesiu na Slovensku. Okolité krajiny situáciu so svojimi sestrami začali aktívne riešiť, a to rapídnym zvýšením miezd," priblížila Lazorová.

Komora doručila Ministerstvu zdravotníctva SR svoj návrh na aspoň čiastočné riešenie stabilizácie ošetrovateľských pracovných síl v systéme zdravotníctva, a tým bol návrh na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek.

"Slovensko sa dostalo do stavu, ktorý môžeme vyriešiť len tak, že aktuálne pracovné sily v zdravotníctve zastabilizujeme a budeme robiť všetko pre to, aby sme motivovali našich vlastných ľudí, aby sa vrátili pracovať späť na Slovensko," spresnila Lazorová.