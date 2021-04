Spoluzakladateľ OĽaNO Fecko: Matovič je fenoménom myšlienok v sekundách

Fecko stojí za Matovičom aj po rokoch.

6. apr 2021 o 19:06 Roman Cuprik

Kým nespoznal Igora Matoviča, Martin Fecko pôsobil ako odborný radca na Krajskom pozemkovom úrade v Prešove s platom asi 800 eur mesačne.

Od roku 2010 je jedným zo štyroch zakladajúcich členov Matovičovho hnutia a za desať rokov mohol sledovať prerod OĽaNO z malej skupinky poslancov na najsilnejšiu vládnu stranu.

Základná filozofia hnutia sa podľa Fecka nezmenila a odmieta aj tvrdenia, že Matovič je pomstychtivý človek, s ktorým sa dá len ťažko dohodnúť.

Vnímate ako zakladajúci člen OĽaNO, že sa strana za desať rokov zmenila? Teraz čelí kritike, že už nie je hnutím nezávislých osobností, ale skupinou poslancov poslušných voči svojmu predsedovi.

Rastieme z pôvodných štyroch poslancov na 16, potom na 19 a teraz na 53 poslancov. Prišlo viacero poslancov z rôznorodého spektra, ktorí doteraz pôsobili na lokálnej úrovni.

Nechceme im brániť v rozlete, ale to zároveň nemení nič na filozofii nášho hnutia, že obyčajný človek je ten, ktorý ide večer spať s čistým svedomím a ráno sa vie pozrieť do zrkadla. To je prvá zásada nášho hnutia.

Druhá zásada je, že nezávislá osobnosť nie je neriadená strela, ale je to nezávislý odborník, ktorý sa vie odborne postaviť ministrovi či ministerke či už v úrade, alebo v parlamente. Ale musí to byť odborne, nie politicky. Keď sa stavia politicky, je to koniec sveta. Politika nemá hovoriť do odbornosti.

Túto základnú filozofiu vštepujeme každému novému poslancovi, samozrejme, popri boji proti korupcii a klientelizmu.