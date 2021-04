Mimóza: Veľkonočné traumy aj veľké uvoľnenie

Herečky Kovalčiková a Libjaková rozoberajú správy z týždňa.

3. apr 2021 o 9:24 Nikola Bajánová, Jana Kovalčiková, Lenka Libjaková

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/1rTswz35STAlBuBkEzlSzL

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sú dve. Herečky, jedna z národného divadla a druhá z undergroundovej nezávislej scény. Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková. A komentujú: správy z domova aj zo sveta, ale tak trochu inak. Víkendový podcast Mimóza prináša pozitívny a niekedy aj trošku dekadentný pohľad na život.

Témy tohtotýždňovej Mimózy

Obrovská štyristo metrov dlhá, šesťdesiat metrov široká kontajnerová loď Ever Given už celkom neblokuje Suezský prieplav. Po takmer týždni sa šikmo zakliesneného giganta s výtlakom 224-tisíc ton podarilo obrátiť a postupne tak sprejazdniť kanál pre stovky čakajúcich lodí.

Vyzerá to tak, že sa dočkáme jednosériového pokračovania amerického seriálu Ally McBealová. Minimálne sa o tom začalo uvažovať. Americké weby informujú o oživení. Už tento mesiac by sa ale mali začať práce na prequeli House of Dragon, teda príbehu spred 300 rokov od udalostí, ktoré zachytával najslávnejší a najúspešnejší seriál Game of Thrones. Vysielať by sa mal už o rok.

Španieli sa rozhodli otestovať štvordňový pracovný týždeň. Alebo inak - skrátenie 40-hodinového na 32 hodinový. A nemá to ani háčik, zamestnancom a zamestnankyniam sa nebudú znižovať platy. Do experimentu, ktorý potrvá tri roky, by sa malo zapojiť 200 firiem. V nich dohromady pracuje až do šesťtisíc ľudí. Hlavným argumentom pre kratší pracovný čas je zlepšenie duševného zdravia zamestnancov, čím by sa mala v konečnom dôsledku zvýšiť ich.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.