Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

3. apr 2021 o 9:09 The Slovak Spectator

1. Leto bez štípancov? Hlavné mesto hľadá lovcov komárov: Bratislava is searching for mosquito hunters

2. Vzdelávať sa doma bude možné i na druhom stupni základných škôl: New homeschooling law gives parents more choice

3. Stretnete ho bežne aj na sídlisku. Známy vtáčik je indikátorom zdravého životného prostredia: Sparrows chirp of a healthy environment

4. Obchody, reštaurácie a hotely hlásia prepad. Pozrite si veľký prehľad makroekonomických štatistík: Revenues receive a blow. Shops, restaurants and hotels report major gap

5. Trnava vydala ďalšie archeologické nálezy: Archeological exploration results in unique findings

6. Ak vás nechytia policajti priamo na diaľnici bez diaľničnej známky, štát vás dodatočne pokutovať nevie: The state is unable to fine drivers for missing e-stickers. MPs failed to remedy the error

7. Založiť si vlastnú školu bolo najlepšie rozhodnutie v živote, hovorí tretia víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska: Teacher living out her dream of having her own school

8. Matovič už nie je najmocnejším mužom krajiny. Ako sa bude správať? Matovič as No. 2. Will Slovakia see conflict between him and Heger?

9. Život s inými kultúrami je vynikajúci spôsob, ako si uvedomiť, koľko toho nevieme: A volunteer's actions are a drop in the ocean

10. Cestovanie, ktoré šetrí prírodu. Slovensko patrí k svetovej špičke: Slovakia ranked among the best for sustainable travel

