V niektorých častiach krajiny v sobotu zasneží

Meteorológovia varujú pred silným vetrom.

3. apr 2021 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Počas veľkonočnej soboty treba v niektorých častiach Slovenska počítať so snehom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Taktiež vydal výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom.

So snežením môžu počítať najmä obyvatelia severného Slovenska. V niektorých regiónoch Žilinského a Prešovského kraja môže spadnúť až do 15 centimetrov nového snehu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Snežiť má až do polnoci.

Meteorológovia upozorňujú aj na silný vietor, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vietor dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov alebo v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu.