Vláda schválila cestovnú mapu výskumných infraštruktúr, pomôže pri zistení ich aktuálneho stavu

Minister školstvamusí do konca októbra vypracovať prvý akčný plán pre jej zavedenie.

7. apr 2021 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Vláda na dnešnom rokovaní schválila Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr. Zámerom dokumentu nie je len zmonitorovať doterajší vývoj a aktuálny stav významnej výskumnej infraštruktúry, ale aj zistiť jej previazanosť napríklad na hospodárstvo.

Vyplýva to zo zverejneného uznesenia vlády. Mapa by mala tiež zarámcovať systém posudzovania, monitorovania, riadenia a financovania výskumných infraštruktúr v kontexte Slovenska.

Prvý akčný plán

Jej cieľom by malo byť aj nastolenie vízie a špecifických opatrení pre rozvoj slovenskej výskumnej infraštruktúry v ďalšom období. Medzi úlohami je aj špecifikovanie podmienok a procesov identifikácie, monitorovania a podpory rozvoja a postupnej internacionalizácie výskumnej infraštruktúry na Slovensku.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) musí do 31. októbra vypracovať prvý akčný plán pre zavedenie mapy na obdobie rokov 2021 až 2025. Zahrnúť v ňom musí aj finančné zaistenie rozvoja výskumných infraštruktúr.

Na vypracovaní plánu by sa mal podieľať okrem viacerých ministrov aj predseda Slovenskej akadémie vied. Druhý akčný plán by mal byť vypracovaný do 30. júna 2025.

Klúčový nástroj

„Materiál má za cieľ poukázať na význam a potenciál existujúcej výskumnej infraštruktúry a jej úlohe ako motora rozvojových a inovačných tendencií Slovenskej republiky smerom k vedomostnej spoločnosti,“ vysvetlilo ministerstvo školstva v predkladacej správe. Zároveň priblížilo, že dokument obsahuje stručné informácie o prostredí výskumných infraštruktúr na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Tiež identifikuje medzinárodné výskumné infraštruktúry s dobrým postavením, v ktorých je Slovensko pozorovateľom či členom a indikuje aj pripravované projekty v Európskom strategickom fóre o výskumných infraštruktúrach (ESFRI), do ktorých je SR významným spôsobom zapojená.



Práve v súvislosti ESFRI Roadmap 2021 predstavuje slovenská cestovná mapa kľúčový národný dokument. Ako vysvetlil rezort, schválením materiálu Slovensko nanovo zadefinuje systémový rámec politík a aktivít v oblasti výskumných infraštruktúr na národnej a medzinárodnej úrovni.

Prípravou akčných plánov Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr, a teda následne na základe aplikačnej praxe a výsledkov monitorovacieho procesu by sa mal predmetný materiál stať kľúčovým a relevantným nástrojom pre oblasť výskumných infraštruktúr.