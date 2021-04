Sú starí, nevládni a chcú sa zaočkovať. Vakcína Johnson&Johnson príde za nimi

Americkou vakcínou by sa malo začať očkovať na prelome apríla a mája.

7. apr 2021 o 19:54 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Majú pokročilý vek, žijú sami a na odľahlom mieste. Problém pre nich je zaregistrovať sa, ale aj dostaviť sa na očkovanie proti covidu-19. Týmto ľuďom by mohla pomôcť nová americká vakcína Johnson&Johnson.

Nemusí sa skladovať v mrazničke, ľahšie sa preváža a očkovať sa ňou dá kdekoľvek. Okrem toho na zisk imunity proti koronavírusu stačí jedna dávka. Odborníci predpokladajú, že by mohla očkovanie urýchliť.

Prvých viac ako 26-tisíc dávok vakcíny by na Slovensko malo prísť do konci apríla. Do konca roka by to malo byť až 1,4 milióna vakcín Johnson&Johnson.

Do stredy u nás prvou dávkou niektorej z troch vakcín od Pfizer/BioNTech, Moderny či AstraZenecy zaočkovali takmer 779-tisíc a druhou vyše 267-tisíc ľudí.

Aby sa na Slovensku vytvorila kolektívna imunita proti nákaze koronavírusom treba, aby sa zaočkovalo najmenej 3,3 milióna obyvateľov.

Vakcína na mobilné očkovanie

„Vakcínu bude možné aplikovať v prípade potreby prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov,“ odpovedá hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová na otázku, koho by americkou vakcínou mohli očkovať.

Mobilné očkovanie umožňuje podľa infektológa a odborníka na vakcináciu Petra Sabaku to, že ju netreba mraziť ako napríklad Comirnaty od Pfizeru. „Stačí ju chladiť.“