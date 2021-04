Za rok sa udiali zmeny. Heger chce upraviť programové vyhlásenie

Boris Kollár tvrdí, že by to bol zlý signál, keby ho len skopírovali.

7. apr 2021 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Do programového vyhlásenia vlády je potrebné zapracovať veci, ktoré sa už udiali. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že by to bol zlý signál, keby ho len skopírovali.

"Myslím, že za rok sme sa už posunuli dosť ďalej, máme nejaké skúsenosti s pandémiou a bolo by dobré, keby sme niektoré veci zapracovali a pozmenili," povedal Kollár.

Podľa neho je potrebné programové vyhlásenie vlády doplniť, aktualizovať a prípadne ho rozšíriť.

Podotkol, že túto tému otvoril v utorok na koaličnej rade. Tvrdí, že zásadný základný dokument ako taký bude platiť aj ďalej.

"Zásadné veci tam zostanú, ale drobné aktualizačné momenty tam nastanú," dodal.

Podľa Hegera bývalá vláda vlani zostavila po voľbách "veľmi dobré programové vyhlásenie."

Ako tvrdí, nová verzia sa musí aktualizovať, pretože mnohé veci sa už z neho udiali.

"Chceli by sme zohľadniť situáciu po pandémii a povedať skúsenosti z pandémie a aký to má vplyv na ďalší vývoj Slovenska," dodal s tým, že do budúceho týždňa majú ministri upraviť svoje návrhy na časti v programovom vyhlásení a následne potom by malo byť programové vyhlásenie ako celok na vládu predložené.

Vláda je podľa Ústavy povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Prezidentka Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Hegera po rekonštrukcii vlády vo štvrtok 1. apríla.