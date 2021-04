Dobré ráno: Veľká noc vyzerala, ako by tu žiadna pandémia nebola

Ako sa vyvíja boj s pandémiou a čo s tým spravili sviatky.

8. apr 2021 o 0:00 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Čísla sa zlepšujú, pozitivita testov klesá, odľahčujú sa nemocnice. Lenže pred Veľkou nocou to vyzeralo, akoby tu žiadna pandémia či zákaz vychádzania neboli a niekoľkohodinové zápchy či dáta z mobility naznačovali, že sa aspoň časť Slovenska dala do pohybu.

Čo to teda u nás spraví s priebehom pandémie a kedy a ako by sa teda po tomto všetkom mali uvoľňovať opatrenia, sa Tomáš Prokopčák pýtal reportéra denníka SME Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Novými ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bude prekvapivo Milan Krajniak. Staronového ministra by mala prezidentka podľa Borisa Kollára vymenovať zajtra.

Štátna karanténa už nie je potrebná, myslí si to ministerstvo zdravotníctva. Vláda o tejto karanténe naposledy rokovala 12. marca a už vtedy nedospela k nijakému záveru.

Festival Pohoda nebude ani tento rok. Pre pandémiu sa festival presúva až na budúci rok, organizátori by v júli chceli mať menšie náhradné podujatie Pohoda on the Ground, ktoré by mohlo skončiť ako séria malých festivalov. Zakúpené minuloročné aj tohtoročné vstupenky zostávajú v platnosti, platiť budú na budúci rok.

Tretina ľudí má po covide psychické či neurologické problémy. Naznačuje to nová štúdia, ktorá sa pozrela na následky prekonania tohto ochorenia. Skúmanie 230-tisíc pacientov ukázalo, že v porovnaní s kontrolnou skupinou sa objavovali úzkosti, afektívne poruchy, u ťažkých priebehov ochorenia sa objavovali aj cievne mozgové príhody.

Vo veku 85 rokov zomrel český novinár, publicista a popularizátor vedy Karel Pacner. Pacner bol osobne pri štarte misie Apollo 11 a popularizácii kozmonautiky a vedy sa venoval viac ako šesťdesiat rokov. Karel Pacner písal aj po svojom odchode do dôchodku, na článkoch o kozmonautike spolupracoval aj s denníkom SME.

Odporúčanie

Keď som naposledy odporúčal Emily in Paris, vyvolalo to vášne. Ak ale patríte k skupine ľudí, ktorí zase až tak nehľadajú niečo vážne a pátrajú skôr po podobne ľahšej seriálovej produkcii, odporúčam dnes na Netflixe čosi podobné: francúzsky seriál Call my Agent. Tentokrát je to z sveta filmu, hercov, herečiek a ich agentov a je to príjemné oddýchnutie. Akurát upozorňujem, že seriál je vo francúzštine a nanajvýš s anglickými titulkami.

