Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude do septembra čiastočne uzavretá

Stavebné práce budú realizované v troch etapách.

7. apr 2021 o 20:21 TASR

BRATISLAVA. Pre opravu dvoch mostov bude od stredy do 29. septembra čiastočne uzavretá diaľnica D2 v úseku medzi križovatkami Kúty a Malacky. Na sociálnej sieti o tom informovala krajská bratislavská polícia.

Stavebné práce budú realizované v troch etapách. Počas prvej etapy, ktorá potrvá tri týždne, bude doprava na diaľnici D2 medzi 20,6 a 21 kilometrom vedená v oboch smeroch vo vonkajších jazdných pruhoch.

Počas druhej etapy sa plánuje oprava pravých mostov smerom do Malaciek. Počas 11 týždňov bude doprava vedená v ľavom jazdnom páse.

Tretia etapa by mala trvať rovnako 11 týždňov. Počas nej by mali opraviť pravé mosty smerom do Českej republiky. Doprava bude vedená v pravom jazdnom páse.

"Žiadame vodičov o dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky, rešpektovanie dopravného značenia a pokynov zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti a príslušníkov Policajného zboru," dodala polícia.