Minister Matovič cestuje do Moskvy, bude rokovať o Sputniku

Stretne sa tam s Kirillom Dmitrievom.

8. apr 2021 o 9:26 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Minister financií Igor Matovič sa chysta do Moskvy. Stretne sa tam s s Kirillom Dmitrievom, s ktorým kúpu vakcíny Sputnik V dohadoval. Rokovania Matovič zahájil ešte ako hlava slovenskej vlády.

"Akékoľvek pokútne a systematické snahy zabrániť tomu, aby sa Sputnik V na Slovensku mohol používať, z hĺbky duše odsudzujem a urobím všetko preto, aby boli nakoniec neúspešné a milión ľudí sa Sputnikom V mohol na Slovensku konečne začať očkovať," napísal bývalý premiér na sociálnej sieti.

S kým bude Matovič rokovať

Kirill Dmitriev, s ktorým sa Matovič plánuje stretnúť, je riaditeľom Ruského fondu priamych investícií. To je fond, ktorý vytvorila ruská vláda za účelom spoluinvestovania do ruskej ekonomiky spolu so štátnymi investičnými fondmi iných krajín.

Svoju cestu do Ruska kvôli Sputniku Matovič oznámil krátko potom, čo sa ukázalo, že Sputnik, ktorý je na Slovensku nie je totožný s tým, ktorý spomína akademický žurnál Lancet.

Pre vítanie vakcíny Sputnik na košickom letisku si v minulosti Matovič vyslúžil kritiku viacerých koaličných partnerov. "Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne, a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie," napísala líderka Za ľudí Veronika Remišová.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok po privezení ruskej vakcíny povedal, že sa Sputnik V chce dostať na európsky trh bez toho, aby bol certifikovaný. "Je legitímna otázka, prečo je to tak. Má to jediné vysvetlenie, je zjavné, že nejde len o vakcínu, ale o nástroj v hybridnej vojne."

Minister pre všetko, reaguje Valášek

Na Matovičovu cestu do Moskvy zareagoval aj odídenec z koalície Tomáš Valášek. Trvdí, že "pre ex-premiéra je aj táto dôležitá agenda len pridruženou činnosťou a mieni sa naďalej venovať aspoň časti tém, ktorú riešil ako premiér. Bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a vláda Igora Matoviča ostáva vládou Igora Matoviča."

Na sociálnej sieti Valášek napísal, že bývalý premiér a súčasný minister financií stavia Za ľudí a SaS do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády. "Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda (včera to na programe nebolo, tak zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty). Tam síce môžu Ivan Korčok, Mária Kolíková a Veronika Remišová zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú alebo nechcú."

Pochybnosti o Matovičovom kroku má aj europoslanec Vlado Bilčík "môzem len dúfať, že tentokrát hrá minister Matovič s otvorenými kartami a svoje kroky koordinuje s celou vládou - aj so šéfom slovenskej diplomacie. Ministerská cesta do Moskvy v čase, keď Rusko zhromažďuje svoje jednotky na hraniciach s Ukrajinou, nikdy totiž nebude len rokovaním o vakcínach."