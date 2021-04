Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

9. apr 2021 o 18:03 The Slovak Spectator

1. Slovenčina pre cudzincov: Tri rody, sedem pádov a veľa unavených študentov: Nerozumiem, can you repeat that?

2. Slovensko stráca vinice. Pandémia situáciu vinárov ešte zhoršila: Withering on the vine – Slovakia’s disappearing vineyards deepen gloom for wine producers

3. Nie každý si môže dovoliť umývať ruky dvadsaťkrát denne, hovorí sociologička Zuzana Kusá: Slovak society will be more vigilant after the pandemic is over

4. Slovensko nemôže byť ostrovom zaočkovaných, očkovanie treba vidieť globálne, hovorí v rozhovore právnička Zuzana Števulová: Slovakia cannot be a closed island of the vaccinated. We need to view vaccination globally

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

5. Slováci musia triediť odpad z kuchyne. Ako sa na novú povinnosť pripravili samosprávy? No more kitchen waste in trash bins. Municipalities have a new duty

6. Veľkonočné vilígie aj posvätné ticho kostolov. Objavte s americkým akademikom taje sviatočnej Bratislavy: Memories of a meditative Easter in Bratislava

7. Podľa legendy sa košický dóm môže zrútiť, ak nájdete ten správny kameň: Slovakia’s biggest church: Border between the Catholic and Byzantine

8. Psychológovia, sociálni pracovníci či aktivisti odsudzujú nedávne hlasovanie o zmenách ústavy, namierené proti sexuálnym menšinám: We will not be silent, helping professionals say after a recent anti-LGBTI vote

9. Rukavice či iné ochranné pomôcky by v rozvinutých krajinách nemali kupovať mimovládne organizácie, hovorí riaditeľ Nadácie Pontis: Firms' social responsibility activities targeted problems presented by Covid

10. Rómskych predkov mali Elvis aj Chaplin: Elvis, Charlie Chaplin and other Roma tour the east of Slovakia

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.