Štátnych kontrolórov treba podľa Kolíkovej chrániť

10. apr 2021 o 15:57 SITA

BRATISLAVA. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) treba chrániť, lebo sa chová zodpovedne, odborne a nezávisle.

„Chráni zdravie nás všetkých, robí tak preto, lebo má zdatnú šéfku,“ uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Pripomenula, že pred niekoľkými týždňami koaliční lídri mali na stole Memorandum dobrého vládnutia.

„Vlastne nič svetoborné. Dnes by som povedala, že by nám mohla stačiť len prejavovaná úcta a rešpekt k iným. Osobitne k tým, ktorí majú na vec iný názor. Chráňme našich ľudí – zo Slovenska – ktorí sú odborne zdatní. Nemáme ich priehrštia. Chráňme ich, aby sme ako krajina boli úspešní, aby sme aktuálne dnes boli i zdraví,“ uzavrela Kolíková.



Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom vyhlásení v piatok 9. apríla uviedol, že ruská strana sa „cíti byť dotknutá tým,“ že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny Sputnik V do rúk neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.