Kollár uvoľňovaní opatrení: Svetlo na konci tunela je dosť veľké

Vláda zmení a zjednoduší covid automat.

11. apr 2021 o 12:51 TASR

BRATISLAVA. Každá vakcína, ktorá je účinná, má podporu hnutia Sme rodina. Okolo ruskej vakcíny Sputnik V sa tak robí zbytočná "búrka v šerbli". Kritika voči vedcom a slovenským odborným inštitúciám však nebola na mieste.

Uviedol to predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini je naopak presvedčený, že premiér by mal ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pre vakcínu odvolať.

Kollár nepovažuje Sputnik za geopolitickú zbraň

"Vakcín je veľmi málo a vážim si každú iniciatívu a podporujem v tomto Igora Matoviča. Mrzia ma ale jeho napádania vedcov, skôr by som sa im poďakoval, že neodišli do zahraničia. Ja Slovenskej akadémii vied (SAV) a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) plne dôverujem," uviedol Kollár.

Dodal, že na koaličnej rade sa bude zaujímať o to, kto zmluvu o ruskej vakcíne podpísal. Sputnik V však nepovažuje za geopolitickú zbraň. "Som presvedčený, že keď začneme očkovať, Rusi dodajú aj zvyšné množstvo vakcín," skonštatoval Kollár. Uznal však, že ak by krajina objednala dostatočné zásoby iných vakcín, v súčasnosti by téma ruskej vakcíny na stole nebola.

Pellegrini sa zhodol s Kollárom v tom, že každá účinná vakcína má na Slovensku význam a keby bol premiérom tiež by ju doviezol. Odmietol však spôsob, ako k tomu došlo.

"Igor Matovič ponížil nielen vedcov a slovenské výskumné ústavy, nielen slovenskú diplomaciu, ale ponížil našu krajinu," vymenoval Pellegrini. Zahraničná cesta Matoviča do Ruska by mala podľa neho význam len ak by bol priniesol chýbajúce dokumenty pre ŠÚKL. "Obávam sa, že tieto 'teátre' Matoviča mnohých odradia od očkovania ruskou vakcínou. Premiér by mal Matoviča odvolať," dodal Pellegrini.

Kollár sa v relácii tiež vyjadril, že sa mu nepozdávajú presuny ruských vojsk k východným hraniciam Ukrajiny. Podľa neho sa vytvára nebezpečný precedens.

Ako príklad uviedol, že Krym patrí Ukrajine, rovnako tak Kosovo Srbsku. "Keby sme ďalej takto postupovali, Maďarsko by si mohlo nárokovať kus slovenského územia," poukázal predseda parlamentu.

Na margo pomoci slovenskej ekonomike uistil, že hnutie Sme rodina bude hlasovať za čo najväčší balík peňazí v rámci odškodňovacieho zákona.

"Chceme, aby pomoc bola čo najskôr zavedená do praxe," dodal Kollár. Hnutie podľa Kollára zahlasuje aj za jednorazový odškodňovací detský príspevok, ktorý navrhuje Hlas. "Rodiny boli decimované, matky museli byť doma s deťmi. Nejakú jednorazovú dávku im musíme dať," vysvetlil Kollár.

Podľa Pellegriniho je odškodňovací zákon len "škrupina bez obsahu". Podľa poslanca zákon len odovzdáva kompetencie. "To je v poriadku, ale neočakávajme, že zákon niečo zmení. Naša pomoc ekonomike je najslabšia v Európe, obávam sa, že mnohé firmy skončia po pandémii v kóme," uviedol Pellegrini.

Vláda zmení Covid automat

Kollár zdôraznil, že vláda zmení a zjednoduší COVID automat a chystá od 19. apríla uvoľnenie opatrení.

"Svetlo na konci tunela aj pre prevádzky je dosť veľké. Konkrétne zmeny bude prezentovať premiér Eduard Heger," spresnil Kollár. Dodal, že v súvislosti so zjednodušením COVID automatu sa u premiéra už stretli všetky koaličné strany.

"Kedy sa otvoria školy bude závisieť od toho, ako dopadla Veľká noc, ale očakávam, že to bude v najbližších týždňoch," naznačil Kollár.

Dodal, že je proti predlžovaniu núdzového stavu, keďže čísla klesajú, spoločnosť je v určitej miere premorená a mnohí sú už zaočkovaní. "Musíme si ale ujasniť a nastaviť pravidlá na leto, aby sa nám nestalo, že sa nám to v septembri všetko pokazí," apeloval Kollár.

Pellegrini na záver uviedol, že strana zozbierala 220-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách, prezidentke by ich chceli odovzdať spolu s hárkami Smeru a ostatných strán do konca apríla. "Referendum by mohlo byť vyhlásené na jeseň," uzavrel Pellegrini.