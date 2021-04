Otváranie škôl sa naplno rozbehne koncom apríla, zaváži Covid automat

Gröhling predstavil novinky.

12. apr 2021 o 11:04 (aktualizované 12. apr 2021 o 12:48) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Od budúceho pondelka 19. apríla sa budú môcť vrátiť do tried už aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Nebude to však možné všade - prezenčné vyučovanie bude môcť ôsmakov a deviatakov fungovať iba mimo čiernych okresov.

Informoval o tom minister školstva Branislav Gröhling (SaS). "Tieto dátumy sú už záväzné a takto je vydané aj rozhodnutie ministra," povedal Gröhling.

Do školy budú môcť prísť iba tí žiaci, ktorí budú mať negatívny výsledok testu nie starší ako týždeň. Zároveň sa však bude musieť otestovať aj jeden z rodičov žiaka.

Žiaci sa budú testovať kloktacími testami, preukázať sa môžu aj antigénovým testom. "Môžu mať test z akéhokoľvek mobilného odberového miesta," hovorí minister.

Stále pri tom platí, že ak sa v škole objaví prípad nákazy koronavírusu, môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu. Stále teda bude pri zatváraní tried a škôl školský semafor.