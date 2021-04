Dobré ráno: Matovič ponížil Slovensko

Problémom nie je Sputnik, ale správanie expremiéra.

13. apr 2021 o 0:00 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=r3kr3-1007adc-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už to pár dní vyzeralo, že koaličná kríza je za nami. Presnejšie, zhruba sedem dní.

Potom sa však rozhodol Igor Matovič kamarátiť s nedemokratickými režimami, letel do Moskvy aj za Orbánom a pourážal každého, koho uraziť vedel: tentoraz už nielen koaličných partnerov, ale aj slovenskú diplomaciu, slovenské odborné inštitúcie a vedcov.

Tí sa mu ale postavili na odpor, slovenskí diplomati vystúpili bezprecedentne ostro a vedci od neho požadujú ospravedlnenie.

Čo sa teda stalo, prečo sa Matovič pustil do odborných autorít a ako sa tento rozvrat môže skončiť?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Michalom Katuškom.

Zdroj zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Od pondelka by sa mali do škôl vrátiť žiaci ďalších ročníkov. Od 19. apríla sa otvoria 8. a 9. ročníky základných škôl, prezenčné vyučovanie bude fungovať všade okrem čiernych okresov. Do školy budú môcť prísť tí žiaci, ktorí budú mať negatívny výsledok testu nie starší ako týždeň, a zároveň sa musí otestovať jeden z rodičov žiaka. Žiaci sa budú testovať kloktacími testami alebo sa môžu preukázať antigénovým testom. Stredné školy by sa mohli otvoriť od mája.

Vyhrážkami šéfke ŠÚKL Zuzane Baťovej a jej rodine sa už zaoberá generálna prokuratúra. Trestné konanie bude zabezpečovať krajská prokuratúra v Bratislave, preverovať bude podozrenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Včera ŠÚKL a jeho šéfku navštívila prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila im podporu.

Útoky na zahraničnú službu škodia budovaniu modernej štátnosti. Takýmito slovami sa v diplomatickej komunite nebývalom kroku ohradili slovenskí veľvyslanci voči výrokom Igora Matoviča. Odkázali mu, že jeho konanie je urážkou nielen slovenskej diplomacie, ale aj ponížením Slovenska a ohrozením jeho štátnych záujmov tým najhorším spôsobom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal Vladimira Putina o rokovanie. Chcel by sa rozprávať o stupňujúcom sa napätí na východe Ukrajiny. Rusko zatiaľ nereagovalo, no na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov a ťažkej techniky.

Irán tvrdí, že v jeho nukleárnom zariadení Natanz sa odohrala sabotáž, za ktorú je zodpovedný Izrael. Hovorí, že sa za to v pravý čas pomstí. Irán porušuje záväzky z jadrovej dohody, do prevádzky uviedol ďalšie centrifúgy na obohacovanie uránu. Predpokladá sa, že cieľom diktatúry je vývoj jadrovej zbrane.

Odporúčanie

Za moje dnešné odporúčanie sa musím poďakovať Lucii Haverlik. Upozornila ma na seriál Atypical, ktorý... ja viem, asi ste ho už všetci videli, ale tak mne to trvá niekedy dlhšie. Relatívne humornou a milou formou sa v ňom na Netflixe stretnete s problémami dospievajúceho autistu, ktorý sa snaží fungovať vo svete okolo neho – ale aj s problémami rodiny, ktorá dieťa s poruchou v podobnom spektre vychováva.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.