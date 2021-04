Mikulec poukázal na riziká asistovaného sčítania, varoval pred podvodníkmi

Minister vnútra vyzval, aby pokusy o podvody občania nahlasovali.

13. apr 2021 o 13:29 SITA

BRATISLAVA. Asistovaná forma sčítania obyvateľstva, ktorá je určená pre ľudí bez možnosti sčítať sa elektronicky, môže byť za určitých okolností príležitosťou pre podvodníkov. Na tlačovej besede to dnes povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Ako doplnil, pre občanov budú v mestách a obciach v rámci asistovaného sčítania k dispozícii kontaktné body, v rámci ktorých im pomôžu asistenti.

V prípade imobilných, alebo inak zdravotne postihnutých osôb však bude možné využiť aj mobilných asistentov, ktorých si bude možné vyžiadať telefonicky.

„Už sa nám to objavilo aj počas prvej etapy - elektronického sčítania, kedy sme zaznamenali niekoľko prípadov snahy o podvodné konanie,“ povedal minister vnútra s tým, že takémuto konaniu by mala zabrániť informačná kampaň, na ktorej rezort spolupracuje so Štatistickým úradom SR alebo so samosprávami.

Informačné letáky budú podľa ministra okrem slovenčiny distribuované aj v maďarčine, rómčine alebo vo verzii so zvýšeným počtom obrázkov.

Zároveň minister vyzval, aby pokusy o podvody občania nahlasovali polícii alebo na kontaktné miesta zriadené na pomoc obetiam trestných činov.

Predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek doplnil, že na elektronickom sčítaní sa zúčastnilo 86% obyvateľstva.

Asistované sčítanie by podľa neho malo aj s prihliadnutím na epidemickú situáciu odštartovať začiatkom mája. Pokiaľ ide o mobilných asistentov, tých si bude možné objednať jednak prostredníctvom samospráv alebo kontaktov na stránke www.scitanie.sk.

Na danej stránke bude zverejnený aj zoznam kontaktných miest a ich prevádzkové hodiny.

„Treba pripomenúť, ako to určite zaznelo a zaznie, že nikto proaktívne nechodí pri sčítaní 2021 k Vám domov,“ dodal Ballek.