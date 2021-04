Kollár už oznámil prezidentke meno kandidáta na riaditeľa SIS

Vymenovaný by mohol byť budúci týždeň.

13. apr 2021 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) už oznámil meno kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) prezidentke Zuzane Čaputovej.

Povedal to v utorok v relácii televízie Markíza Na telo plus s tým, že vymenovaný by mohol podľa neho byť budúci týždeň.