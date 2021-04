Dobré ráno: Matovič opäť nevysvetlil Sputnik V, vraj je terčom lynču

Matovič sľúbil tlačovku.

Dianie okolo nákupu dvoch miliónov vakcín Sputnik V neutícha.

Ľudia na Slovensku stále nevedia, za akých podmienok vláda Igora Matoviča tieto vakcíny nakúpila.

Utajená zmluva sa v utorok dostala do rúk prezidentke Zuzane Čaputovej.

Čo sa teraz bude diať a čo vieme odčítať so zmluvy, ktorú s Rusmi uzatvorilo o kontroverznej vakcíne aj Maďarsko?

Nikola Bajánová sa pýta reportéra denníka SME Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASR TV

Krátky prehľad správ

Od pondelka 19. apríla sa uvoľňujú pandemické opatrenia. Premiér Eduard Heger v utorok informoval, že od budúceho pondelka už na mape COVID automatu nebudú čierne okresy. Otvoria sa všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu bude vyhradených 15m2 a bude povinný test, a taktiež bude umožnený pohyb v prírode aj mimo okresu, ale opäť s testom. Všetky opatrenia nájdete na našom webe sme.sk.

Požiadať o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 cez takzvanú čakáreň môžu už aj občania starší ako 40 rokov. Očkovaní by mali byť vakcínou od AstraZeneca.

Predseda Národnej rady Boris Kollár už oznámil meno kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby prezidentke Zuzane Čaputovej. Povedal to v utorok v relácii televízie Markíza Na telo plus s tým, že vymenovaný by mohol byť budúci týždeň.

Hnutie OĽaNO je otvorené debate o zmierňovaní prísnych trestov za držbu marihuany. Uviedla to skupina poslancov a poslankýň hnutia v utorok v súvislosti s blížiacimi sa debatami o trestoch v koalícii. Legislatívne návrhy chcú predstaviť na tejto alebo najneskôr ďalšej schôdzi parlamentu.

