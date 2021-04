Kováčik je stále prokurátorom. Z väzenia zarobil tisíce eur

Ak prokuratúra nepožiada o predĺženie väzby, v máji by mohol ísť na slobodu.

14. apr 2021 o 19:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. Štát mu posiela výplatu, hoci je vo väzbe. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je za mrežami už od októbra, zostáva však prokurátorom, má len pozastavený výkon funkcie.

Koncom roka sa síce dobrovoľne vzdal funkcie špeciálneho prokurátora, no samotného prokurátorského talára nie. Neurobil tak ani neskôr. Znamená to, že po celý čas dostáva tretinu platu, na ktorý by mal inak nárok.

Za šesť mesiacov vo väzbe Kováčik zarobil podľa prepočtov SME už viac než desaťtisíc eur.