Vyrokovala pre Slovensko dodatočné vakcíny Pfizer: Sputnik nie je v Únii tabu

Diplomatka ĽUBICA KARVAŠOVÁ je vedúcou oddelenia európskych záležitostí Úradu vlády. V posledných týždňoch bola jednou z ústredných postáv slovenskej delegácie, ktorá rokovala o prerozdelení dodatočných desiatich miliónov vakcín od konzorcia Pfizer-BioNTech. Slovensko z nich získa do konca júna o takmer 700-tisíc dávok viac, než na čo malo nárok.

Karvašová opisuje, ako rokovania prebiehali, prečo sa Slovensko nepripojilo k najhlasnejším kritikom, a tiež ako situáciu ovplyvňovalo, že Slovensko nakúpilo vakcínu Sputnik V. Ako diplomatickú poradkyňu premiéra pre európske záležitosti ju neobišli ani udalosti posledného týždňa, keď jej bývalý šéf Igor Matovič rokoval o Sputniku v Moskve a Budapešti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď sme sa dohovárali na tento rozhovor, napísali ste, že posledné dni sú masaker. Čo hovoríte na vývoj posledných dní?

Ťažko sa to dá ignorovať. Uplynulý týždeň sme sa práve snažili nastaviť zahraničnopolitickú a európsku agendu nového predsedu vlády. Nastalo však viac prekvapení, ktoré som osobne nečakala. Samozrejme, ide aj o cestu ministra financií do Moskvy aj do Budapešti.

Ako vnímate celú genézu okolo vakcíny Sputnik V od dovozu, povoľovania po cestu Igora Matoviča do Moskvy?

Neprináleží mi úplne komentovať kroky ministra financií. Nemyslím, že má ambíciu byť súčasťou nejakej geopolitickej hry. Zároveň ani neurčuje zahraničnú a európsku politiku. Rozumiem, že tie aktivity sú silné a vizuálne, sú v celom mediálnom priestore a vytvára to taký dojem. Ale treba sa vrátiť o krok späť. V zahraničí rozumejú, že nositeľom zahraničnej agendy z hľadiska exekutívy sú súčasný premiér a naša diplomacia.

Ale Igor Matovič je bývalým premiérom.

Nechcem to ani zľahčovať, ani preceňovať. Je veľmi dôležité, aby nový predseda vlády mal veľmi silnú a jasnú európsku a zahraničnú politiku, podloženú aj konkrétnymi aktivitami.

Takže vy prídete na rokovanie a nejaký kolega zo zahraničia vám povie, že ten Matovič to síce spôsobil, ale kašlať na to, lebo pán Heger to drží vecne. Takto to funguje?