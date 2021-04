Kaderníctva už majú poradovníky, plavárne riešia, či sa im oplatí otvoriť

Prevádzky sa napriek nejasnostiam chystajú na otvorenie od pondelka.

14. apr 2021 o 19:04 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Predajne oblečenia či obuvi v bratislavskom obchodnom centre Eurovea sa vo veľkom zbavujú zimného tovaru. Obchodníkom zostal po tom, ako museli 19. decembra zatvoriť svoje prevádzky.

Odvtedy tam mohli zákazníci prísť len na nákupy potravín, drogérie, liekov či vyzdvihnúť si tovar zo zásielkovne e-shopu.

Presne po štyroch mesiacoch budú môcť obchody znova otvoriť. Uvoľňovanie protipandemických pravidiel a otváranie prevádzok ohlásili predstavitelia vlády.

Obchodníci rátajú s tým, že si zákazníci budú môcť oblečenie aj vyskúšať v kabínkach. Istí si však nie sú. O pravidlách ešte rokuje pandemická komisia a o tom, ako presne bude vyzerať zákaz vychádzania, a teda ako dlho budú môcť byť obchody otvorené, ešte len rozhodne vláda.

Jasné nie je ani to, aký starý test bude potrebovať človek pri ceste do obchodov, na plaváreň či ku kaderníčke. Podľa teraz platného covid automatu by test do všetkých vymenovaných prevádzok nemal byť starší ako týždeň. Detaily sa však môžu ešte meniť.

Na otváranie sa chystajú aj kaderníctva, ktoré vo veľkom prijímajú objednávky. Plavárne ešte vyhodnocujú, či sa im oplatí otvoriť pre iba šiestich plavcov.

Obchodné centrá bez fitka a foodcourtu