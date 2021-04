Päť mesiacov a dosť. Po zatýkaní prominentov môžu prísť zmeny v podmienkach väzby

Smer sa o zmenu pokúšal cez pozmeňujúci návrh aj s amnestiou.

15. apr 2021 o 22:42 Peter Kováč

BRATISLAVA. Bývalý šéf tajnej služby Vladimír Pčolinský je za mrežami už mesiac a zostať tam má prinajmenšom do polovice októbra. Ani potom však nemusí vyjsť na slobodu, keďže súd mu môže pobyt za mrežami ešte predĺžiť.

Ak by sa o jeho väzbe rozhodovalo podľa nových pravidiel kolúznej väzby, ktoré pripravilo ministerstvo spravodlivosti, Pčolinský by z toho mohol teoreticky vyjsť lepšie. Väzba by mu mohla trvať maximálne do polovice augusta a predlžovať by sa už nedala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Návrhy zmien sú výsledkom politického tlaku na zmeny v podmienkach pre väznených ľudí, ktorý spustila decembrová samovražda bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý bol obvinený z korupcie. Opozícia to využila ako zámienku na diskusiu o podmienkach vo väzniciach.

Tlak zosilnel po nedávnom zadržaní Pčolinského, ktorý bol nominantom Sme rodina Borisa Kollára. Práve Sme rodina zatlačila na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú zo strany Za ľudí, aby zmeny pripravila urýchlene.