Heger: Zmluvu k Sputniku V by sme neplánovali zverejniť, ak by sa novinári nepýtali (rozhovor)

Eduard Heger s Matovičom už nastolil poriadok, tvrdí.

15. apr 2021 o 14:48 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nový premiér EDUARD HEGER (OĽaNO) musí od prvého dňa vo funkcii vysvetľovať kroky svojho predchodcu a straníckeho šéfa Igora Matoviča.

Predseda OĽaNO sa stihol za približne týždeň v novej funkcií venovať očkovaniu ruskou neregistrovanou vakcínou Sputnik V aj ohlásiť uvoľňovanie opatrení.

Urazil slovenských vedcov, ignoroval slovenskú diplomaciu a zastal sa ruských záujmov. To všetko sa deje v čase, keď už šéfuje rezortu financií.

Denník SME sa následne v rozhovore Hegera pýtal, či má Matoviča ako šéf vlády už pod kontrolou, prečo až teraz vláda študuje, či môže zmluvu s Ruskom o kúpe Sputnika V zverejniť, a čo napokon rozhodne o očkovaní ruskou vakcínou na Slovensku.

To bol váš nápad, aby v utorok Igor Matovič ohlásil uvoľňovanie opatrení, hoci nie je ministrom zdravotníctva, nie je už ani premiérom a s činnosťou ministerstva financií to nesúvisí?

Áno, to bol môj nápad.

Prečo ste ho tam potrebovali?

Zaplatil vysokú politickú cenu za to, že doteraz ako premiér oznamoval všetky tie nepopulárne sprísnenia opatrení. Je preto korektné, aby bol aj pri tom uvoľňovaní. Som s tým v pohode. Keby bol dnes ešte premiérom, tak by ich oznamoval.

V tom je ten problém, že premiérom už nie je. Po minulom týždni, keď ako minister financií vycestoval do Moskvy a Budapešti, aby riešil tému očkovania Sputnikom V, aj táto tlačovka vyznela, že sa nekontrolovane venuje tomu, čo chce, a vy sa prizeráte. Ste spokojný s tým, ako ste z toho vyšli vy?

Samoľúbosť nie je moja silná vlastnosť. Vôbec s tým nemám problém. Sám som ho tam pozval. Som rád, že ich prezentoval on.

V pondelok sa konala koaličná rada, na ktorej ste navrhli, aby o parlamentnej agende rokovali šéfovia poslaneckých klubov samostatne, zatiaľ čo by lídri riešili iné témy. Nikto s tým nemal problém len Matovič. Nie je to prejav toho, že má hlavné slovo stále on?