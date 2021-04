Za oslobodenie Kočnera v prípade vraždy Kuciaka hlasovali všetci sudcovia

V prípade oslobodenia obžalovanej Zsuzsová bolo hlasovanie sudcov v pomere 2:1.

15. apr 2021 o 12:44 SITA

BRATISLAVA. Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali všetci sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Povedal to predseda ŠTS Ján Hrubala v diskusii Sokratovho inštitútu. Ako doplnil, v prípade oslobodenia obžalovanej Aleny Zsuzsová bolo hlasovanie sudcov v pomere 2:1.



„Teraz to už môžeme povedať, je novela trestného poriadku, ktorá umožňuje sudcom komentovať aj živé veci. Predtým to bolo zakázané,“ skonštatoval Hrubala s tým, že nebude komentovať, či bolo rozhodnutie senátu dobré alebo zlé.



V kauze vraždy novinára a jeho partnerky sú právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. V prípade podnikateľa Mariana Kočner, Aleny Zsuzsová a Tomáša Szabó sa čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu.

ŠTS Tomášovi Szabóovi uložil za účasť na vražde trest 25 rokov väzenia. Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú naopak oslobodil. Podľa verdiktu súdu totiž neexistoval na uznanie viny Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej dostatok dôkazov.