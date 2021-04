Najvyšší súd potvrdil členovi ĽSNS finančný trest za gardistický pozdrav

Ak by Anton Grňo uložený peňažný trest 5000 eur nezaplatil, musel by ísť do väzenia na pol roka.

15. apr 2021 o 14:07 SITA

Člen Kotlebovej ĽSNS Anton Grňo, ktorý sa zdravil „Na stráž“ v budove Najvyššieho súdu, na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 27. januára 2020. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)